Скончался народный артист России Анатолий Адоскин

15:56

Ушел из жизни один из старейших артистов Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин,

Актер мирно скончался 20 марта у себя дома на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости. Причина смерти неизвестна. Точная дата прощания и похорон будет объявлена позднее.

За свою карьеру Адоскин сыграл в десятке постановок, включая мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», в котором исполнил роль Понтия Пилата. Артист также снимался в фильмах и в сериалах. Например, в «Двух капитанах» 1955 года он играл Валю Жукова, в «Девчатах» — инженера Вадима Дементьева. Адоскин также снимался в «Семи стариках и одной девушке», «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» в постановке Александра Орлова, «Доме дураков» Андрея Кончаловского.

