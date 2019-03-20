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Скончался народный артист России Анатолий Адоскин

15:56 20.03.2019
Умер Анатолий Адоскин
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Ушел из жизни один из старейших артистов Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин,

Актер мирно скончался 20 марта у себя дома на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости. Причина смерти неизвестна. Точная дата прощания и похорон будет объявлена позднее.

За свою карьеру Адоскин сыграл в десятке постановок, включая мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», в котором исполнил роль Понтия Пилата. Артист также снимался в фильмах и в сериалах. Например, в «Двух капитанах» 1955 года он играл Валю Жукова, в «Девчатах» — инженера Вадима Дементьева. Адоскин также снимался в «Семи стариках и одной девушке», «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» в постановке Александра Орлова, «Доме дураков» Андрея Кончаловского.
 

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Комментарии читателей
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20.03.2019, 21:12
Гость: Alex202

Светлая память.
20.03.2019, 20:58
Гость: Правильно

Если в Театр имени Моссовета не ходить то конечно не услышишь.
20.03.2019, 20:26
Гость: Татьяна Алексеевна

Царствие Небесное и вечная память!
Спасибо за запоминающиеся образы. Мои соболезнования родным и близким.
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