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Создатель «Твин Пикса» научит снимать кино с помощью онлайн-курса

11:39 21.03.2019
Создатель «Твин Пикса» научит снимать кино с помощью онлайн-курса
Дэвид Линч/kinopoisk.ru
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Культовый режиссер Дэвид Линч дал старт онлайн-курсу по созданию кино и креативному мышлению.

Пакет из 13 уроков уже доступен на одной из интернет-платформ, сообщает ТАСС. В лекциях Линч расскажет о своем подходе к созданию фильмов, в частности, о том, как искать новые идеи, нарушать правила, о процессе создания сценария, подборе актеров и работе с ними на съемочной площадке. Бонусный 13-й урок посвящен трансцендентальной медитации.

Ориентировочная стоимость курса – поярдка семи тысяч рублей. При покупке годового премиум-пакета будут доступны видеокурсы от режиссеров Мартина Скорсезе и Спайка Ли, Джоди Фостер, актеров Натали Портман, Стива Мартина, Хелен Миррен, писателей Дэна Брауна, Маргарет Этвуд и других.

Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. За свою карьеру снял 10 полнометражных картин, большинство из них, такие как "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980), "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986), "Дикие сердцем" (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино. Наибольшую популярность ему принес сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991).
 

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