Александр Цекало будет жить на две страны из-за новой жены

15:33

Продюсер Александр Цекало на днях женился на молодой красавице Дарине.

Новая избранница кинематографиста моложе него на 30 лет (ей всего 27). Церемония бракосочетания прошла в Беверли-Хиллз, где живет Дарина. «Празднование с гостями намечено на конец весны, а в этот раз на церемонии была лишь самая близкая родня», — цитирует друзей супругов Цекало Телепрограмма. При этом Дарина сменила свою фамилию Эрвин на мужнину.

Ранее Дарина встречалась с именитым немецким литератором. «Не помню его имени, но Дарина говорила, что он известен. Она оставила его, хотя получила предложение руки и сердца. Через несколько месяцев она и познакомилась с русским», — рассказал знакомый девушки Майк.

Дарина теперь часто будет прилетать к мужу в Россию — предполагается, что пара будет успевать жить на две страны.

