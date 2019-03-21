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Александр Цекало будет жить на две страны из-за новой жены

15:33 21.03.2019
Александр Цекало будет жить на две страны из-за новой жены
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Продюсер Александр Цекало на днях женился на молодой красавице Дарине.

Новая избранница кинематографиста моложе него на 30 лет (ей всего 27). Церемония бракосочетания прошла в Беверли-Хиллз, где живет Дарина. «Празднование с гостями намечено на конец весны, а в этот раз на церемонии была лишь самая близкая родня», — цитирует друзей супругов Цекало Телепрограмма. При этом Дарина сменила свою фамилию Эрвин на мужнину.

Ранее Дарина встречалась с именитым немецким литератором. «Не помню его имени, но Дарина говорила, что он известен. Она оставила его, хотя получила предложение руки и сердца. Через несколько месяцев она и познакомилась с русским», — рассказал  знакомый девушки Майк.

Дарина теперь часто будет прилетать к мужу в Россию — предполагается, что пара будет успевать жить на две страны.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 17:37
Гость: Алекс

это теперь новое веяние, чтоб объяснить двойное гражданство. Запретить двойное!!! Или там, или здесь.
21.03.2019, 15:44
Гость: ***

Деньги он будет зарабатывать здесь, а тратить на свою очередную бабу там до тех пор, пока она будет помнить его имя, а потом, думаю, с удовольствием забудет своего очередного мужика. И не жалко его.
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