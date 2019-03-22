Скончалась старейшая комедийная актриса Маргарита Жарова

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Актриса театра и кино Маргарита Жарова скончалась 21 марта на 94-м году жизни.

В последние годы она тяжело болела, сообщает Союз кинематографистов России. О дате и месте похорон артистки пока ничего не известно.

В 1944 году Маргарита Васильевна поступила во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1948 году. В этом же году, в числе других однокурсников, снялась у своего учителя Сергея Герасимова в знаменитой «Молодой гвардии», где сыграла Клавдию Ковалеву.

После окончания института Маргарита Васильевна была принята в штат киностудии «Мосфильм», а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет.

Маргарита Жарова – яркая комедийная актриса, много снималась в маленьких ролях и эпизодах, которых около 80. Среди лучших работ: Зина («Доброе утро»), жена Бондаренко («К Черному морю»), Соня («Неподдающиеся»), Нелька («Карьера Димы Горина»), Ксения Шалова («На семи ветрах»), Глафира («Товарищ Арсений»).

С 50-х годов и до последних дней Маргарита Васильевна служила в Московском театре «Киноактер» и с успехом снималась в кино.

