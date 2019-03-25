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В Калужской области стартовали съемки фильма о Михаиле Калашникове

13:14 25.03.2019
Михаил Калашников
Фото с сайта 24smi.org
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В Калужской области стартовали съемки фильма "Калашников" кинокомпании "РБ Продакшн".

Как пишет "Московский Комсомолец", съемочный процесс стартовал на кинокомплексе "Военфильм" в Медыни 24 марта. Художественным руководителем проекта выступает Сергей Бодров-старший, в режиссерском кресле находится Константин Буслов.

Картина посвящена судьбе легендарного изобретателя одноименного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова

В качестве артистов массовых сцен задействованы около 100 реконструкторов из Союза военно-исторических клубов "Батальонъ", в том числе и участники калужского подразделения. Отмечается, что на кинокомплексе планируется снять часть сцен фильма периода Великой Отечественной Войны - непосредственно сцена боя, где Калашников получил ранение будучи командиром танка Т-34, а также его нахождение в полевом госпитале и проезды по фронтовым дорогам. 

Как сообщалось ранее, Сергей Бодров – старший снимет фильм о легендарном изобретателе Михаиле Калашникове. Съемки пройдут на территории Медынского районе Калужской области на месте съемок "Ильинских рубежей".

Площадка под Медынью была создана для съемок фильма о подвиге подольских курсантов "Ильинские рубежи". Здесь специально были построены декорации, воссоздающие реалии военного времени. Съемки закончились в ноябре 2018 года, все декорации остались - музей техники под открытым небом Вадима Задорожного, оружие, костюмы, две деревни, фортификационные сооружения. Сейчас здесь строится узкоколейная железная дорога.

Михаил Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Калашникова.

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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