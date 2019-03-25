«Волшебный парк Джун»: рецепт от детской депрессии

Испано-американский мультфильм «Волшебный парк Джун» вышел в российский прокат

С младшеклассницей Джун скучать не приходится. Девочка уже давно вынашивает планы по созданию чудо-парка с забавными обезьянками, уморительным медведем и рассудительным кабанчиком. Иногда замыслы Джун заходят настолько далеко, что она реально рискует жизнью, волей-неволей подставляя и своих друзей по весьма рискованным играм.

Мудрая и деликатная мама девочки помогает ей направить бурный креатив в более мирное русло. Парк почти готов – пусть и в сильно уменьшенном виде. Но тут совершенно некстати заболевает мама Джун. И вечно неунывающая фантазерка превращается в бледную тень, а ее неподдельный интерес к жизни начинает стремительно угасать. Когда Джун узнает, что ее парк стал реальным, она не слишком радуется этой ошеломительной новости, потому что там все идет наперекосяк. А виновата в этом она сама.

«Волшебный парк Джун» поднимает очень серьезную тему: как пережить неизбывное горе и томительную разлуку с самым близким человеком. Поначалу Джун не выдерживает этого воспитания и впадает в уныние. В мультфильме очень достоверно показано, как этот грех воздействует на человека: человек замыкается в своих деструктивных переживаниях, теряет способность к творчеству и видит мир исключительно в черном цвете.

Символом разъедающей душу депрессии Джун становится черная туча, нависшая над ее парком и поглощающая все самое стоящее, что в нем есть. На страже у этой прожорливой напасти стоят механически марширующие зловещие обезьянки, которые скандируют на автомате фразу: «Обезьянки веселы!» Образ бьет в самую цель, поскольку дьявол – это обезьяна Бога, напрочь лишенная индивидуальности и творческой силы.

Религиозное объяснение того, что происходит с Джун – одна из самых сильных сторон фильма. Недаром депрессивной туче эффективно может противостоять обезьянка Орешек, которая периодически благодарит высшие силы за все хорошее, что с ним происходит. Поэтому те методы борьбы с детской депрессией, которые предлагают создатели фильма, действительно работают.

