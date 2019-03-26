Памела Андерсон ратует за запрет реалити-шоу, трижды появившись в них

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Модель и актриса Памела Андерсон выступила за запрет реалити-шоу. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Примечательно, что сама актриса участвовала в подобных шоу трижды, сообщает Lenta.Ru. «Понравилось ли мне участвовать в реалити-шоу? Пожалуйста, больше никаких реалити-шоу или реалити-звезд. Даже Франция загрязнена ими — это эпидемия безобразия, поверхностных соревнований, ужасная и эксплуатирующая артистов», — написала артистка. Напомним, что Памела Андерсон приняла участие в «Большом брате», «Танцах на льду» и «Танцах со звездами».

Модель добавила, что агенты вынуждают людей сниматься в реалити-шоу, после чего те чувствуют себя «использованными и грязными». Она призналась, что заработанные на таких передачах деньги тратила на благотворительность, чтобы «найти искупление».

