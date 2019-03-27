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Умер исполнитель главной роли в фильме «Формула любви»

08:16 27.03.2019
Нодар Мгалоблишвили
Кадр из фильма "Формула любви"
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В Тбилиси на 88-м году жизни скончался известный грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Широкой публике Мгалоблишвили более всего запомнился по роли графа Калиостро в фильме "Формула любви". Причина смерти артиста не сообщается.

Мгалоблишвили начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Особенностью актера было умение ярко показать образ негативного героя. Самыми знаменитыми театральными ролями Мгалоблишвили стали Яго ("Отелло"), Освальд ("Привидения"), Актер ("На дне").

В кино Нодар Мгалоблишвили дебютировал в 1958 году. Снимался в основном у грузинских кинорежиссеров. Самой запоминающейся и выдающейся его ролью в кинематографе является граф Калиостро в "Формуле любви" Марка Захарова.

Мгалоблишвили был заслуженным артистом Грузии с 1976 года и народным артистом – с 1979 года.

Темы: Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 11:07
Гость: Титус

Как быстро течёт время и Эйнштейн прав! Родился в Месопотамии 2150 лет назад, умер в Тбилиси в 2019-м. А исполнилось только 87.
27.03.2019, 10:19
Гость: Татьяна Алексеевна

Фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ! Спасибо за прекрасно созданный образ. Соболезнования и пожелания вечной памяти.
27.03.2019, 09:21
Гость: Беглый

Добрая память ...
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