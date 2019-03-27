Умер исполнитель главной роли в фильме «Формула любви»

08:16

В Тбилиси на 88-м году жизни скончался известный грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Широкой публике Мгалоблишвили более всего запомнился по роли графа Калиостро в фильме "Формула любви". Причина смерти артиста не сообщается.

Мгалоблишвили начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Особенностью актера было умение ярко показать образ негативного героя. Самыми знаменитыми театральными ролями Мгалоблишвили стали Яго ("Отелло"), Освальд ("Привидения"), Актер ("На дне").

В кино Нодар Мгалоблишвили дебютировал в 1958 году. Снимался в основном у грузинских кинорежиссеров. Самой запоминающейся и выдающейся его ролью в кинематографе является граф Калиостро в "Формуле любви" Марка Захарова.

Мгалоблишвили был заслуженным артистом Грузии с 1976 года и народным артистом – с 1979 года.