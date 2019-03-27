Фильм Лунгина об афганской войне хотят запретить к показу 9 мая

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Ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов выдвинул инициативу запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина «Братство», который повествует о событиях афганской войны.

Выдвинутая причина: «искажение истории», сообщает РИА Новости. Выступая на пленарном заседании Соведа федераций 27 марта, Морозов пояснил, что смог ознакомиться с этой картиной на специальном показе.

Особенно сенатора возмутило, что «наряду с показанным подвигом российских военных, также были показаны и грабежи, воровство (мирных жителей)», а такого якобы не было. «Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма», - отметил Морозов.

Он предложил дать протокольное поручение Комитету СФ по образованию, науке и культуре с тем, чтобы обсудить возможности запрета выхода фильма в кинопрокат, как это и запланировано, 9 мая.

Однако с ветераном не согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Сначала нужно, чтобы ветеранские организации продолжали диалог», - сказала она.