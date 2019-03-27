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Фильм Лунгина об афганской войне хотят запретить к показу 9 мая

12:13 27.03.2019
Фильм Лунгина об афганской войне хотят запретить к показу 9 мая
Павел Лунгин. Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
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Ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов выдвинул инициативу запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина «Братство», который повествует о событиях афганской войны.

Выдвинутая причина: «искажение истории», сообщает РИА Новости. Выступая на пленарном заседании Соведа федераций 27 марта, Морозов пояснил, что смог ознакомиться с этой картиной на специальном показе.

Особенно сенатора возмутило, что «наряду с показанным подвигом российских военных, также были показаны и грабежи, воровство (мирных жителей)», а такого якобы не было. «Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма», - отметил Морозов.

Он предложил дать протокольное поручение Комитету СФ по образованию, науке и культуре с тем, чтобы обсудить возможности запрета выхода фильма в кинопрокат, как это и запланировано, 9 мая.

Однако с ветераном не согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Сначала нужно, чтобы ветеранские организации продолжали диалог», - сказала она.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 13:35
Гость: Оллес

что может настряпать господин русофоб Пашинька Лунгин - можно себе вообразить...
Лучше бы снимал типа:Бей барабан за родной Биробиджан.
27.03.2019, 13:21
Гость: good

Посмотрите на это одухотворенное лицо!
разве оно может лгать?!
НЕТ!
Оно так говорит и думает.
Эта болезнь РУСОФОБИЯ!
странно что оно не уехало туда, где его любят...
Видимо некуда.
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