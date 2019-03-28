Семена Слепакова признали лучшим сериальным сценаристом

12:16

Комедийный сериал Семена Слепакова «Домашний арест» взял 21 премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Сам Слепаков получил приз за лучший сценарий, а снявший «Домашний арест» Петр Буслов («Бумер») стал лучшим режиссером, сообщает ТАСС.

Кроме создателей сериала, наград удостоились актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в этой ленте, и Тимофей Трибунцев и Альбина Тиханова, ставшие лучшими актерами второго плана.

Фабула комедии основана на истории о мэре-взяточнике, угодившем в результате интриг под домашний арест в старую коммуналку города Синеозерск. «Нам очень повезло, что мы все соединились и такую прикольную штуку сделали», — заметил Слепаков.

