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Семена Слепакова признали лучшим сериальным сценаристом

12:16 28.03.2019
Семена Слепакова признали лучшим сериальным сценаристом
Семен Слепаков. Фото с сайта ereko.ru
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Комедийный сериал Семена Слепакова «Домашний арест» взял 21 премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Сам Слепаков получил приз за лучший сценарий, а снявший «Домашний арест» Петр Буслов («Бумер») стал лучшим режиссером, сообщает ТАСС.

Кроме создателей сериала, наград удостоились актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в этой ленте, и Тимофей Трибунцев и Альбина Тиханова, ставшие лучшими актерами второго плана.

Фабула комедии основана на истории о мэре-взяточнике, угодившем в результате интриг под домашний арест в старую коммуналку города Синеозерск. «Нам очень повезло, что мы все соединились и такую прикольную штуку сделали», — заметил Слепаков.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 14:00
Гость: Юляша

Что ж ...рады за него.А то по камедиклабу казался совершенной дурковатой бездарью...
28.03.2019, 12:54
Гость: IgS

Вообще сериалы не смотрю - этот несколько раз - очень точно все и лексика и поведение и реакции вообщем - как домой и в прошлое меня вернул. Клааасс!!! Спасибо!
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