Семена Слепакова признали лучшим сериальным сценаристом
Комедийный сериал Семена Слепакова «Домашний арест» взял 21 премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Сам Слепаков получил приз за лучший сценарий, а снявший «Домашний арест» Петр Буслов («Бумер») стал лучшим режиссером, сообщает ТАСС.
Кроме создателей сериала, наград удостоились актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в этой ленте, и Тимофей Трибунцев и Альбина Тиханова, ставшие лучшими актерами второго плана.
Фабула комедии основана на истории о мэре-взяточнике, угодившем в результате интриг под домашний арест в старую коммуналку города Синеозерск. «Нам очень повезло, что мы все соединились и такую прикольную штуку сделали», — заметил Слепаков.