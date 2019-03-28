Кинопремьера «Мы»: бесславный крах американской мечты

Фильм ужасов «Мы» вышел в российский прокат 28 марта

1986-й. Еще стоят на своем месте нью-йоркские башни-близнецы, исключительно популярны игровые автоматы, умы взрослых взбудоражены акцией против бедности Hands Across America, а дети с удовольствием слушают «Триллер» Майкла Джексона. Маленькая девочка забредает в зеркальную комнату прибрежного аттракциона и видит там нечто ужасное.

Наше время или недалекое будущее. Темнокожая американская семья отправляется к морю, чтобы безоблачно провести свой отпуск. Настроение у главы семьи вполне радужное, ведь ему не терпится апробировать на рыбалке недавно приобретенную моторную лодку. Однако женскую часть семейства одолевают смутные предчувствия, которые, к сожалению, оправдываются, ведь на дом курортников вскоре нападают их зловещие двойники.

«Мы» - один из из самых необычных и интересных проектов последнего времени, снятых на стыке хоррора и комедии. Сюжет фильма крайне непредсказуем, новые подробности постоянно открываются зрителю по принципу матрешки, однако многое все равно так и остается загадкой. Лента похожа на многослойный пирог, каждый корж которого великолепно пропечен.

Первые две трети картины вам будет скорее смешно, нежели страшно, что не отменяет качественного саспенса. Большинство комичных ситуаций связано с главой семьи – неуклюжим увальнем и неисправимым гедонистом, получающим удовольствие от самых сомнительных вещей. Правда, когда он в итоге бежит с поля боя, ставя под удар своих домочадцев, становится вовсе не до смеха.

Введение в повествование столь неоднозначного персонажа позволило сценаристам сделать акцент на феминистских идеях. Дескать, мужчины настолько слабы и ненадежны, что их вторым половинам волей-неволей приходится брать инициативу в свои руки – и ничего тут не поделаешь.

Гораздо сложнее дело обстоит с антирасистским посылом картины. С одной стороны, негритянская семья оказывается в итоге отважнее и изобретательнее своих «белых» друзей. С другой – скелетов в шкафу у них ничуть не меньше, иначе бы темные двойники были бы к ним более снисходительными.

Нагнетание жути, отменный черный юмор, Апокалипсис и антиутопия – это далеко не все компоненты, которыми может похвастаться «Мы». В фильме множество ребусов и невероятно мощный сатирический посыл. На протяжении двух часов авторы картины последовательно развенчивают пресловутую американскую мечту. И это им удается – недаром гордо произнесенное двойниками героев «мы – американцы» вызывает в зале приступ гомерического хохота.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

