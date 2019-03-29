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Пореченков и Охлобыстин сняли ролики в поддержку Зеленского

17:29 29.03.2019

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, известные своей активной позицией по поддержке Донбасса, записали сатирическое видео в поддержку кандидата в президенты Украины Зеленского. 

«А если он выиграет?», — спрашивает Пореченков. «Будет нам должен», — отвечает Охлобыстин.

«Слава Украине», — говорит Пореченков. «Крым наш… Всё наше!», — парирует Охлобыстин.

После этого актеры выпивают по рюмке водки и громко кричат: «Только Зеленский!».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Персоны и деятели российского кино
Источник: Новороссия
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 21:35
Гость: Совсем дешевый ролик. Неужели у Пороха деньги кончились?

Да, Пьером Ришаром этому в шапке не быть. Хоть внешне и похож. А жаль.
29.03.2019, 20:50
Гость: Ха-ха-ха!

Лукашенко-Порошенко:"Белоруссия окажет Украине помощь в течении часа"
29.03.2019, 18:06
Гость: А вот белорусам и казахам повезло

Не надо школу кончать, чтобы не понимать, что за Пороха переживают все его уважаемые российские партнеры. Потому что он разложился морально и с ним легко дурить оба наши народа.
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