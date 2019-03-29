Пореченков и Охлобыстин сняли ролики в поддержку Зеленского

17:29

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, известные своей активной позицией по поддержке Донбасса, записали сатирическое видео в поддержку кандидата в президенты Украины Зеленского.

«А если он выиграет?», — спрашивает Пореченков. «Будет нам должен», — отвечает Охлобыстин.

«Слава Украине», — говорит Пореченков. «Крым наш… Всё наше!», — парирует Охлобыстин.

После этого актеры выпивают по рюмке водки и громко кричат: «Только Зеленский!».