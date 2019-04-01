Кирилл Серебренников признан лучшим режиссером по версии премии «Ника»

08:45

Кириллу Серебренникову вручили премию «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Так был отмечен фильм Серебренникова «Лето» о питерских рок-музыкантах, вышедший в 2018 году. Зал стоя приветствовал данное решение киноакадемиков, сообщает «Говорит Москва»

В настоящий момент режиссер находится под домашним арестом. За него приз получил один из продюсеров картины «Лето». «Открытием года» был признан рок-музыкант Рома Зверь, сыгравший Майка Науменко в этом же фильме.

В категории «Лучший игровой фильм года» премию «Ника» вручили создателям ленты «Война Анны». Церемония награждения проходила в московском театре «Русская песня».

