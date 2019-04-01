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Кирилл Серебренников признан лучшим режиссером по версии премии «Ника»

08:45 1.04.2019
Кирилл Серебренников признан лучшим режиссером по версии премии «Ника»
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Кириллу Серебренникову вручили премию «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Так был отмечен фильм Серебренникова «Лето» о питерских рок-музыкантах, вышедший в 2018 году. Зал стоя приветствовал данное решение киноакадемиков, сообщает «Говорит Москва»

В настоящий момент режиссер находится под домашним арестом. За него приз получил один из продюсеров картины «Лето». «Открытием года» был признан рок-музыкант Рома Зверь, сыгравший Майка Науменко в этом же фильме.

В категории «Лучший игровой фильм года» премию «Ника» вручили создателям ленты «Война Анны». Церемония награждения проходила в московском театре «Русская песня».
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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01.04.2019, 14:11
Гость: Что в мире творится?

Киноакадемия, Евровидение, разные конкурсы, попса, СМИ насаждают антикультуру! Разврат, гомосятина, Кончита Вурст, голые зады, лесбийские мотивы признаются шедеврами искусства! Кто пытается разрушить православную культуру? Кто ведет человечество к гибели? Кто всё это проплачивает?
01.04.2019, 11:48
Гость: Zahar

Академики, "Ника", Рома Зверь,лучший
режиссёр, приветствовали стоя.Какая чудная игра на задворках мирового кинемотографа.
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