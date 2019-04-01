Пореченков и Охлобыстин ответили на оскорбление Зеленского

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Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин ответили на критику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Ранее актеры записали шутливые ролики «в поддержку» кандидата в президенты Украины. Владимир Зеленский отреагировал, назвав их идиотами: «Идиоты. Зачем они вообще это сделали?»

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Пореченков заявил, что по всей видимости у Зеленского пропало чувство юмора. «Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!» - заявил он

В свою очередь Охлобыстин заявил, что ранее они считали Зеленского "умным человеком". "Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в "ситуации". Мы понимаем это. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если всё плохо сложится, он тем же другом останется", – написал актер на своей странице "ВКонтакте".

Охлобыстин добавил, что они не преследовали никаких политических целей. "Мы просто прикалывались", – заявил он.

Зеленский же не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. А сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.