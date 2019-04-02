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Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Особенностей национальной охоты»

12:30 2.04.2019
Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Особенностей национальной охоты»
Фото с сайта lenfilm.ru
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Актер Александр Васильев скончался на 61-м году в Санкт-Петербурге.

Причиной ухода артиста стала тяжелая продолжительная болезнь, сообщает НСН. Васильев снялся в фильмах «Особенности национальной охоты», «Черный ворон», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Мажор-3».

Церемония прощания с Александром Васильевым состоится в четвертом павильоне «Ленфильма» 3 апреля в 11 часов. Отпевание в 14 часов в храме Смоленской Иконы Божьей матери. Похороны пройдут на Смоленском кладбище.
 

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