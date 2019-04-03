Премьера финальных «Мстителей» состоится в рамках ММКФ

13:00

Предпремьерный показ фантастического фильма «Мстители. Финал» пройдет в России 23 апреля на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Фестиваль пройдет с 18 по 25 апреля, состоится ТАСС. «У нас будет спецпрограмма «Эра Мстителей», будут показаны все четыре части, в том числе и последняя - фильм «Мстители. Финал», - заявил ТАСС директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

Если в мировой прокат фильм Энтони и Джо Руссо выйдет 24 апреля, то в российский - 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзников должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.

ММКФ будет уже 41-м по счету, как обычно, помимо основной конкурсной программы кинофестиваль организует конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы знаковых зарубежных фильмов. Уже известно, что южнокорейский режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета» Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ, основная программа будет объявлена 2 апреля.

