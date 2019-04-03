Скончался народный артист РФ Алексей Булдаков

15:09

Знаменитый актер Алексей Булдаков ушел из жизни 3 апреля на 69-м году жизни.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает «Амурская правда». Факт смерти артиста подтвердил в Инстаграм президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» и друг актёра Сергей Новожилов.

Трагедия произошла на гастролях. Актер ушел из жизни незадолго до вылета в Москву в гостинице Улан-Батора. Тревогу забил не дождавшийся его таксист, оповестивший о задержке персонал гостиницы. 26 марта Алексею Булдакову исполнилось 68 лет.

На смерть Булдакова отреагировали многие известные актеры и режиссеры.

Режиссер юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский отметил, что у Булдакова, была непростая и интересная актерская судьба. "Алексей Иванович - актер, которому удалось преодолеть ярлык эпизодического артиста, стать настоящей звездой, в те "мертвые" для кино 1990-е годы. В роли генерала Иволгина он стал любимцем всей страны", - цитирует режиссера ТАСС.

Грачевский считает, что в последнее Булдакова мало приглашали играть. "Для меня это трагическая весть, любая смерть - трагедия, а неожиданная страшнее всего, - добавил он. - Ушел замечательный человек. Память о нем и о его фильмах останется и в сердцах".

Народный артист СССР Олег Басилашвили, который сыграл с Булдаковым в фильме "Что сказал покойник" режиссера Игоря Масленникова, отметил, что "всегда любовался его работами". "В жизни мы пересекались только на съемках, всего два дня. Но я любил и уважал его как актера... Это был замечательный артист с определенным амплуа, очень точно передавал образы своих героев. Очень жаль, что он ушел из жизни. Это прекрасный актер, создавший большое количество сценических образов - театральных и кинематографических", - сказал Басилашвили.

Кинорежиссер, постановщик фильма "Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин с тяжелым сердцем воспринял известие о смерти актера Алексея Булдакова, которого он снял в своей знаменитой комедии в роли генерала Иволгина, и рассказал ТАСС, что сценарий картины был написал именно под этого артиста.

"Я понимаю, что человек смертен, но к Булдакову для меня это немножко было неприменимо", - сказал режиссер ТАСС, добавив, что эта трагическая новость привела его в "шоковое состояние".

Характеризуя творческий диапазон Булдакова, Рогожкин отметил, что его возможности были значительно шире, чем его использовали в качестве "человек из народа, человека, который близок к земле". "Булдаков таким не был, он был большой умница, был человеком начитанным и знающим многое", - сказал он.

Вспоминая работу над фильмом "Особенности национальной охоты", режиссер рассказал, что "писал сценарий конкретно под Булдакова, потому что уже знал его как актера". По словам режиссера, для него "выбор Булдакова на роль генерала Иволгина был в общем-то очевиден".

"Сама фамилия, которую я дал генералу, - Иволгин - явная отсылка к Федору Михайловичу Достоевскому, его роману "Идиот". Это такой персонаж, который в общем-то Достоевскому был близок, да и мне, наверное, близок тоже", - добавил Рогожкин, который в 1996 году вместе с Булдаковым получил за этот фильм премию "Ника".

До 1995 года Булдаков играл в основном роли второго плана и работал актером дубляжа. Известность и премию «Ника» ему принесла роль генерала Иволгина в картине «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. Этого персонажа он сыграл и в остальных фильмах франшизы. Среди других его работ – «Я – русский солдат», «Возвращение броненосца», «Блокпост», «Герой ее романа», «Участок», «Игра», «Утомлённые солнцем 2», «Лесник», а также клип Ларисы Долиной «Погода в доме».

В 1989 году Алексей Булдаков был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2009-м – народного артиста РФ.

