Кинопремьера «Другой»: хороший сын – дьявол во плоти

Ирландский фильм ужасов «Другой» вышел в российский прокат

Молодая мама переезжает со своим сыном Крисом в некий удаленный от цивилизации особняк, где улицы даже не имеют названий, а дома – нумерации. Мальчику не нравится на новом месте, к тому же он скучает по папе. Но страшный шрам на лбу его мамы красноречиво говорит о том, что семья спешно бежала от семейного тирана, поэтому возврата к прошлому быть не может.

Крис совсем отбивается от рук, а однажды дома сбегает из дома к зияющей в соседнем лесу гигантской воронке от метеорита. Обратную дорогу он каким-то чудом нашел, вот только после пережитого ночного приключения вдруг стал покладистым и аккуратным. Но его мама, резонно посчитав, что в тихом омуте черти водятся, начинает подозревать, что ее кровиночку подменили неким монстром.

«Другой» - несмотря на локальность место действия и и ограниченное количество персонажей, представляет собой сплошную загадку. В оригинале фильм называется «Дыра в земле», что, по идее должно намекать на подлинный источник бедствий. Русское заглавие «Другой» переносит центр тяжести на саму ситуацию подмены. И здесь некоторые интерпретаторы вспоминают ирландские легенды об украденных демонами детишках. Но все-таки кажется, что и то, и другое мимо.

Немного проясняет ситуацию психическое состояние главное героини, оставляющее желать лучшего. Она горстями глотает антидепрессанты, меняя и без того замутненное сознание. Так что велик соблазн объявить происходящее плодом больного воображения женщины. Другой подтекст: стремясь убежать от проблем, она отказывается от своего дальнейшего развития и волей-неволей запутывает ситуацию еще сильнее, тогда как подлинный выход заключается в самореализации.

В фильме вообще много назидательных моментов, поданных изящно и ненавязчиво. Пожалуй, главный из них – к чему приводят опрометчивые мечты некоторых родителей заполучить себе вместо ребенка-сорванца пай-мальчика. Нам дают понять, что без вмешательства демонических сил в этом случае не обойдется.

Кадр с сайта kino-teatr.ru

