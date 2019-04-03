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Кинопремьера «Другой»: хороший сын – дьявол во плоти

16:27 3.04.2019 , Денис Ступников

Ирландский фильм ужасов «Другой» вышел в российский прокат

Молодая мама переезжает со своим сыном Крисом в некий удаленный от цивилизации особняк, где улицы даже не имеют названий, а дома – нумерации. Мальчику не нравится на новом месте, к тому же он скучает по папе. Но страшный шрам на лбу его мамы красноречиво говорит о том, что семья спешно бежала от семейного тирана, поэтому возврата к прошлому быть не может.

Крис совсем отбивается от рук, а однажды дома сбегает из дома к зияющей в соседнем лесу гигантской воронке от метеорита. Обратную дорогу он каким-то чудом нашел, вот только после пережитого ночного приключения вдруг стал покладистым и аккуратным. Но его мама, резонно посчитав, что в тихом омуте черти водятся, начинает подозревать, что ее кровиночку подменили неким монстром.

«Другой» - несмотря на локальность место действия и и ограниченное количество персонажей, представляет собой сплошную загадку. В оригинале фильм называется «Дыра в земле», что, по идее должно намекать на подлинный источник бедствий. Русское заглавие «Другой» переносит центр тяжести на саму ситуацию подмены. И здесь некоторые интерпретаторы вспоминают ирландские легенды об украденных демонами детишках. Но все-таки кажется, что и то, и другое мимо.

Немного проясняет ситуацию психическое состояние главное героини, оставляющее желать лучшего. Она горстями глотает антидепрессанты, меняя и без того замутненное сознание. Так что велик соблазн объявить происходящее плодом больного воображения женщины. Другой подтекст: стремясь убежать от проблем, она отказывается от своего дальнейшего развития и волей-неволей запутывает ситуацию еще сильнее, тогда как подлинный выход заключается в самореализации.

В фильме вообще много назидательных моментов, поданных изящно и ненавязчиво. Пожалуй, главный из них – к чему приводят опрометчивые мечты некоторых родителей заполучить себе вместо ребенка-сорванца пай-мальчика. Нам дают понять, что без вмешательства демонических сил в этом случае не обойдется.

Кадр с сайта kino-teatr.ru
 

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Комментарии читателей
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03.04.2019, 20:48
Гость: Гость

Не знаю, лично я наоборот из скромной, стеснительной и боязливой девочки превратилась в смелую, наглую и почти "бесстыжую". Я уже не говорю, что у меня появились некоторые неординарные способности, которых у меня не было раньше. И дело здесь даже не в моем интеллекте и уровне развития - хотя да - они существенно выросли. Я говорю о способностях, не доступных большинству людей. Просто в моем случае получилось немного по-другому. Если человек долгое время находится под воздействием магии и соответственно темных сил, то он действительно меняется. Его характер, личность, интеллектуальные способности - но главное он сам как бы становиться немного "магом". И чем дольше он находится под воздействием магии, том большие способности у него проявляются. Но не смотря на это, я все-таки осталась на Светлой стороне силы. Это скорее исключение из правил. Дело в том, что я слишком долго боролось со злом, которое пыталось меня поглотить, поэтому я и обрела эти способности, но на Темную сторону силы я все же не перешла. И тогда они меня чуть не убили, поскольку на тот момент я уже слишком много знала и умела. А дальше все происходило, как в обычном фильме ужасов, и только благодаря вмешательству Светлых сил я до сих пор жива. Но способности все-таки остались - в конце-концов я их выстрадала. Кстати, классный сюжет для очередного ужастика - даже круче чем этот...
03.04.2019, 20:27
Гость: Опять???

.........фильм называется «Дыра в земле»,..........
ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ ,,ДЫРКА В ГОЛОВЕ,,
03.04.2019, 18:12
Гость: Время Ч.

Смотрел с месяц назад. Разок глянуть можно для тех кто любит такой жанр.
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