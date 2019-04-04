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Появилась информация о церемонии прощания и последнем фильме с Булдаковым

15:10 4.04.2019
Появилась информация о церемонии прощания и последнем фильме с Булдаковым
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Церемония назначена 7 апреля 2019 года, сообщает ТАСС. Тело артиста, умершего в ночь на 3 апреля Монголии, уже отправили в Россию. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Последний фильм с участием Булдакова должен выйти в прокат в конце 2019 года. Продюсер семейной комедии «Дикие предки» Анна Крутова рассказала, что в настоящий момент идут переговоры с дистрибьюторами. «Надеюсь, что к концу года фильм выйдет, там новогодняя история. Мы только закончили производство фильма, сделали пост-продакшн, у нас планировался предпремьерный показ в мае на фестивале «От всей души» в Ульяновске, потому что фильм снимался в этом городе, в Ульяновской области. Мы с Алексеем Ивановичем буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: «Ань, я обязательно поеду»», — сокрушается Крутова.

В ленте Булдаков сыграл одну из главных ролей — «совершенно прекрасного деда-казака». «Там такая трогательная история любви, это про семейство русских, казаков и татар, — рассказала продюсер, добавив, что артист играл в паре с Розой Хайруллиной. — Так тяжело, потому что очень полюбили мы его за время съемок, он чудесный человек, был бодрым, сильным, сыграл потрясающе совершенно».
 

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