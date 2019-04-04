Скончался режиссер Георгий Данелия

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Георгий Данелия. Фото с сайта kino-teatr.ru

Знаменитый советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов РФ, причиной смерти режиссера стала остановка сердца, вызванная тяжелой и продолжительной болезнью. В феврале этого года режиссер оказался в больнице с воспалением легких. Врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому.

Проблемы с легкими Данелия имеет уже давно. Зимой доктора него обнаружили пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной области. Спровоцировать пневмонию могло инфекционное заболевание.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Одной из вершин режиссерского мастерства Данелии стал его фильм «Афоня» (1974). Режиссер безошибочно угадал в выбором на главную роль ушлого слесаря-сантехника Леонида Куравлева, который на деле был много старше прописанного в сценарии персонажа. Фильм снимался в Ярославле, где сейчас установлен памятник его главным героям и открыта мемориальная пивная «Афоня».

Последней режиссерской работой Данелии стала анимационная версия его фильма «Кин-дза-дза» (2015) — мультфильм, получивший название «Ку! Кин-дза-дза». Уже тогда жена Данелии рассказывала, что дома он постоянно пользуется кислородными баллонами, а выходя куда-либо, берет с собой переносной вариант аппарата весом около 4 кг.

Врачи поставили режиссеру диагноз «эмфизема легких», сообщает Инфо 24. Они пришли к выводу, что на его здоровье сильно сказались перенесенный в детстве туберкулез и курение. В 2016 году СМИ писали со ссылкой на самого Данелию, что его легкие работают лишь на 15%. К тому времени режиссер уже около года практически не покидал дома.