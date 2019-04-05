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Объявлено место и время похорон Георгия Данелии

12:35 5.04.2019
Объявлено место и время похорон Георгия Данелии
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Гражданская панихида по Георгию Данелии пройдет в московском Доме кино 9 апреля 2019 года.

По окончании церемонии его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости. Отмечается, что все необходимые разрешения для этого оформлены. Режиссер будет похоронен на участке кладбища рядом с могилами Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Жена Данелии Галина также назвала причину его смерти: режиссер скончался от остановки сердца. По словам супруги кинематографиста, медики боролись за его жизнь. К летальному исходу Данелию привела эмфизема, которой он страдал уже много лет. Уже в 2016-м его легкие работали лишь на 15%.

Данелия снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Орел и решка», «Настя».
 

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