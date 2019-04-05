Актер Иван Краско вновь собрался идти под венец

13:44

После расставания со молодой женой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к своей третьей супруге Наталье Вяль.

Намерения у 88-летнего актера серьезные, и теперь он ждет удобного момента, чтобы оформить с Вяль отношения. «У нас с Натальей все хорошо, - поделился с «КП-Петербург» Иван Иванович. - В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую. Недавно я ей сказал: «Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?», Она ответила, что подумает. Я жду, когда она скажет «да». В любом случае мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты».

Однако 41-летняя Наталья Вяль не торопится давать артисту ответ. «Я ни о чем не жалею, - вспоминает Наталья Вяль свои 10 лет брака с народным артистом. - Вот только Иван Иванович опять начал меня контролировать: «Куда пошла?», «Почему поздно вернулась?». Сейчас у нас совместный бюджет, я не работаю, только подрабатываю. Планирую развиваться в профессии».

Примечательно, что Иван Краско и с Натальей Шевель продолжает поддерживать теплые отношения.

