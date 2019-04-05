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Актер Иван Краско вновь собрался идти под венец

13:44 5.04.2019
Иван Краско жетится на третьей жене
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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После расставания со молодой женой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к своей третьей супруге Наталье Вяль.

Намерения у 88-летнего актера серьезные, и теперь он ждет удобного момента, чтобы оформить с Вяль отношения. «У нас с Натальей все хорошо, - поделился с «КП-Петербург» Иван Иванович. - В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую. Недавно я ей сказал: «Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?», Она ответила, что подумает. Я жду, когда она скажет «да». В любом случае мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты».

Однако 41-летняя Наталья Вяль не торопится давать артисту ответ. «Я ни о чем не жалею, - вспоминает Наталья Вяль свои 10 лет брака с народным артистом. - Вот только Иван Иванович опять начал меня контролировать: «Куда пошла?», «Почему поздно вернулась?». Сейчас у нас совместный бюджет, я не работаю, только подрабатываю. Планирую развиваться в профессии».

Примечательно, что Иван Краско и с Натальей Шевель продолжает поддерживать теплые отношения.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 18:37
Гость: Татьяна Алексеевна

Понимаю. Ему просто страшно остаться совсем одному,никому не нужному.
Пусть у него всё будет хорошо.
05.04.2019, 16:50
Гость: остепенись дедушка

Седина в бороду,бес в ребро.
05.04.2019, 15:05
Гость: !!!

Ишь, раздухарился старичок! Наверное, понравилось быть всё время молодожёном. Как говорится, не догоню, так хоть разогреюсь. А если по-честному, надоел со своими загогулинами.
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