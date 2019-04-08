Режиссер Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

12:27

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста.

Режиссеру, обвиняемому в хищении по делу о «Седьмой студии», изменили меру пресечения. «Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (прочие фигуранты дела «Седьмой студии». — Прим. ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», - сообщила судья РИА Новости. Примечательно, что буквально на прошлой неделе Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Себеренникову до 4 июля.

Следствие считает, что Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Будичи под домашним арестом, Кирилл Серебренников выпустил два резонансных фильма – «Лето» и «После Лета».

