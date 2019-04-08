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Режиссер Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

12:27 8.04.2019
Режиссер Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста.

Режиссеру, обвиняемому в хищении по делу о «Седьмой студии», изменили меру пресечения. «Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (прочие фигуранты дела «Седьмой студии». — Прим. ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», - сообщила судья РИА Новости. Примечательно, что буквально на прошлой неделе Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Себеренникову до 4 июля.

Следствие считает, что Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Будичи под домашним арестом, Кирилл Серебренников выпустил два резонансных фильма – «Лето» и «После Лета».
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 20:35
Гость: Иосиф Штрудель

Интересуюсь, это кто просьтите, именитые с....? Я не ослышался с...?
08.04.2019, 18:09
Гость: Виктору. Из Красноярска.

А с чего такая уверенность, что он жулик?! Из Красноярска виднее, чем именитым деятелям искусства, которые за него ручались?
08.04.2019, 17:04
Гость: Виктор.Красноярск

Началась операция по выводу жулика от ответственности. Лично я не удивлен это и было прогнозированно. ТАКОВ РЕЖИМ В РОССИИ , СВОИХ НЕ ЗДАЮТ .
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