Дмитрий Певцов подаст в суд на организаторов сорванных гастролей

13:00

Актер и музыкант Певцов объявил о намерении подать в суд на организаторов гастролей по Приморью, отменивших все четыре концерта без объяснения причин.

Как сообщил артист в инстаграме, о срыве гастролей он узнал об этом за несколько часов до вылета во Владивосток. «Мы, музыканты «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТРа», были готовы уже вылететь во Владивосток, чтобы там сыграть концерт и поехать дальше по городам Приморья. В Ленкоме, где я служу, Марк Анатольевич Захаров подписал заявление о предоставлении шестидневного отпуска за свой счет, репертуар был заблаговременно «раздвинут», меня освободили от репетиций... Все музыканты «расчистили» свои графики для поездки в Приморье... Но буквально за несколько часов до вылета концерт во Владике отменили», — посетовал актер.

Певцов подчеркнул, что «всех ждал неприятный сюрприз: прокатчица просто пропала, отключив телефон». «Куратор тура, отвечающая за весь маршрут (Владивосток, Находка, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), взяла на себя смелость отменить все концерты после Владивостока, - негодует Певцов. – Находка, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре — везде люди «поцелуют двери» ДК, где должны были быть наши выступления... Не знаю, есть подходящая статья в Уголовном или Гражданском кодексах РФ, но я бы с удовольствием подал в суд на прокатчиков. И не в связи с «опорочиванием» моего имени, а за то, что так по-свински относятся к зрителям, на чьи деньги сами они и живут. Еще раз простите, хоть это и не моя, не наша вина. С меня бесплатный концерт в Находке».

