Кинопремьера «Шедевр»: сегодня умрешь – завтра скажут: эстет!

В российский прокат вышла аргентино-испанская черная комедия «Шедевр»

Артуро Сильва – процветающий арт-дилер, едет в роскошной машине по Буэнос-Айресу и рассуждает о том, как он любит этот противоречивый город, где можно в одночасье и обрести, и потерять все. Попутно он сознается в убийстве и обещает рассказать историю своего взлета и падения. Становится ясно, как день: таким сытым и довольным жизнью Сильва был далеко не всегда.

Из рассказа арт-дилера мы узнаем о его лучшем друге – сварливом гении Ренцо Нерви.В 80-е Нерви был модным художником, но вкусы публики изменчивы и теперь он прозябает на захламленной съемной квартире с вечно недовольной молодой любовницей, которая вечно требует большего, чем имеет. Несмотря на все старания добросовестного Артуро, картины художника не продаются вообще. Не помогают даже эпатажные выходки Нерви с публичной стрельбой в уже готовые полотна и подрисовкой фаллосов на заказные семейные портреты. И тогда у друзей рождается хитроумный, но рискованный план по спасению репутации живописца.

«Шедевр» вышел очень вовремя. Мир галеристов постоянно сотрясают самые экзотические скандалы. То культовый Бэнкси устраивает концептуальный акт самоуничтожения своей же работы, то крымский бизнесмен средь бела дня выносит с выставки в Третьяковке пейзаж Куинджи. Несмотря на огромные очереди в музеи, искусство давно нивелировалось. Мастерство никого не интересует, на смену ему пришел художественный жест и акционизм. А канонизация творцов происходит по принципу, выраженному в известной песне группы «Чайф»: «Сегодня умрешь, завтра – скажут: поэт!»

На этом циничном фоне Ренцо Нерви видится последним из могикан. Антиглобалист до мозга костей, он постоянно напоминает в своих напыщеных речах о завоеваниях революции, а в быту постоянно противопоставляет себя бездарным обывателям, плюющим с высокой колокольни на его талант. Нерви – настоящий гедонист, оставляющий за собой право на различные пороки и безумства. Но в том-то и дело, что в стерилизованном мире интернета его выходки остаются незамеченными. И тогда художник вынужден играть по установившимся в обществе правилам, но проблема в том, что это неизбежно граничит с криминалом.

При всей своей насыщенности высокими идеями, «Шедевр» смотрится на удивление легко. На выходе получилась настоящая олдскульная комедия, о людях, искренне любящих жизнь и умеющих наслаждаться ее благами. Ну и, наконец, название «Шедевр» вполне можно считать краткой характеристикой этой ленты.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

