Фонд кино даст денег Учителю на фильм о войне в Сирии

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Некоммерческая организация Фонд кино распределила между ведущими киностудиями 2,5 млрд руб.

Среди прочих государственную поддержку получит новый фильм кинокомпании «Рок» Алексея Учителя «Пальмира», сообщает РБК. Съемки ленты о событиях в Сирии также поддерживает Министерство обороны.

По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда». Новый фильм получил название в честь города, который был освобожден от террористов армией Сирии совместно с российским спецназом в марте 2016 года.

В основе сюжета — разминирование этого античного памятника в преддверии выступления здесь 5 мая оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В фильме будет использована запись этого концерта. По словам Учителя, это фильм о современной Российской армии. Съемки, которые стартуют осенью, будут в том числе проходить в Сирии. Автор сценария — Ариф Алиев (фильмы «Кавказский пленник», «Мама»), режиссер — Рустам Мосафир («Скиф»).

Минобороны уже организовало для съемочной группы ознакомительную командировку в Сирию. А в ходе съемок министерство, как сообщил его представитель в марте на презентации проекта в Фонде кино, обеспечит транспортом и охраной, а также предоставит люде и необходимую технику

