]]> ]]>
Главная Кино Новости

Фонд кино даст денег Учителю на фильм о войне в Сирии

12:26 10.04.2019
Фонд кино даст денег Учителю на фильм о войне в Сирии
Алексей Учитель. Фото kinopoisk.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Некоммерческая организация Фонд кино распределила между ведущими киностудиями 2,5 млрд руб.

Среди прочих государственную поддержку получит новый фильм кинокомпании «Рок» Алексея Учителя «Пальмира», сообщает РБК. Съемки ленты о событиях в Сирии также поддерживает Министерство обороны.

По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда». Новый фильм получил название в честь города, который был освобожден от террористов армией Сирии совместно с российским спецназом в марте 2016 года.

В основе сюжета — разминирование этого античного памятника в преддверии выступления здесь 5 мая оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В фильме будет использована запись этого концерта. По словам Учителя, это фильм о современной Российской армии. Съемки, которые стартуют осенью, будут в том числе проходить в Сирии. Автор сценария — Ариф Алиев (фильмы «Кавказский пленник», «Мама»), режиссер — Рустам Мосафир («Скиф»).

Минобороны уже организовало для съемочной группы ознакомительную командировку в Сирию. А в ходе съемок министерство, как сообщил его представитель в марте на презентации проекта в Фонде кино, обеспечит транспортом и охраной, а также предоставит люде и необходимую технику
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.