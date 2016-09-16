]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Последний альбом Боуи не смог стать лучшим британским релизом года

11:35 16.09.2016
Фото с офстраницы премии в Facebook
Фото с офстраницы премии в Facebook

Вчера, 15 сентября, в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения музыкальной награды Mercury Prize.

Награда ежегодно присуждается за лучший выпущенный релиз на территории Великобритании и Ирландии. В этом году победу одержал рэпер Skepta с альбомом «Konnichiwa».

По мнению жюри этот релиз оказался лучше лонгплеев, выпущенных Дэвидом Боуи и Radiohead. Денежное вознаграждение за победу на Mercury Prize составляет 25 тысяч фунтов стерлингов. Критики описывают альбом рэпера, как «важную веху в британской уличной музыке».

Примечательно, что для Radiohead это уже пятая номинация на Mercury Prize, однако группа вновь не получила вожделенную статуэтку.

Награда Mercury Prize была учреждена в 1992 году Ассоциацией производителей фонограмм (BPI - British Phonographic Industry) и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции (BARD - British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы другой популярной музыкальной премии - Brit Awards. Критериями, по которым жюри, состоящее из представителей музыкальной индустрии, авторитетных журналистов и критиков, отбирает работы для номинирования на премию, являются художественная ценность, новаторство, оригинальность и качество музыкального материала, представленного на альбоме. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыкальные награды в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.