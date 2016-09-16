Последний альбом Боуи не смог стать лучшим британским релизом года

Вчера, 15 сентября, в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения музыкальной награды Mercury Prize.

Награда ежегодно присуждается за лучший выпущенный релиз на территории Великобритании и Ирландии. В этом году победу одержал рэпер Skepta с альбомом «Konnichiwa».

По мнению жюри этот релиз оказался лучше лонгплеев, выпущенных Дэвидом Боуи и Radiohead. Денежное вознаграждение за победу на Mercury Prize составляет 25 тысяч фунтов стерлингов. Критики описывают альбом рэпера, как «важную веху в британской уличной музыке».

Примечательно, что для Radiohead это уже пятая номинация на Mercury Prize, однако группа вновь не получила вожделенную статуэтку.

Награда Mercury Prize была учреждена в 1992 году Ассоциацией производителей фонограмм (BPI - British Phonographic Industry) и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции (BARD - British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы другой популярной музыкальной премии - Brit Awards. Критериями, по которым жюри, состоящее из представителей музыкальной индустрии, авторитетных журналистов и критиков, отбирает работы для номинирования на премию, являются художественная ценность, новаторство, оригинальность и качество музыкального материала, представленного на альбоме.