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Адель может прекратить гастрольную деятельность на 10 лет

12:54 16.09.2016
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Популярная британская певица Адель всерьез рассматривает Лас-Вегас в качестве постоянного места проживания.

Как пишет таблоид The Sun со ссылкой на свои источники из окружения артистки, переезд в Лас-Вегас может стать первым шагом, чтобы начать новую жизнь в США.

Кроме того, певица не исключает того, что она откажется от масштабных гастрольных туров на ближайшие 10 лет. Для Адель в приоритете находится ее сын Анджело, который сопровождает ее везде, в том числе и на гастролях.

«Анджело — номер один для Адель. Он является самым важным в ее жизни. Она берет его с собой повсюду, но так как в следующем году он начнет учиться в школе, он не сможет к ней присоединяться так, как это происходит сейчас. А Адель не хочет пропустить то, как Анджело растет и взрослеет и для нее естественно отказаться от гастролей ради него», - говорит информатор издания.

По словам инсайдера, в планах артистки не значится нового масштабного мирового тура, такого, в котором она находится сейчас. А вот регулярные концерты в Лас-Вегасе, как раз то, что надо чтобы поддерживать оптимальный баланс между семьей и своей артистической деятельностью. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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