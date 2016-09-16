Адель может прекратить гастрольную деятельность на 10 лет

Популярная британская певица Адель всерьез рассматривает Лас-Вегас в качестве постоянного места проживания.

Как пишет таблоид The Sun со ссылкой на свои источники из окружения артистки, переезд в Лас-Вегас может стать первым шагом, чтобы начать новую жизнь в США.

Кроме того, певица не исключает того, что она откажется от масштабных гастрольных туров на ближайшие 10 лет. Для Адель в приоритете находится ее сын Анджело, который сопровождает ее везде, в том числе и на гастролях.

«Анджело — номер один для Адель. Он является самым важным в ее жизни. Она берет его с собой повсюду, но так как в следующем году он начнет учиться в школе, он не сможет к ней присоединяться так, как это происходит сейчас. А Адель не хочет пропустить то, как Анджело растет и взрослеет и для нее естественно отказаться от гастролей ради него», - говорит информатор издания.

По словам инсайдера, в планах артистки не значится нового масштабного мирового тура, такого, в котором она находится сейчас. А вот регулярные концерты в Лас-Вегасе, как раз то, что надо чтобы поддерживать оптимальный баланс между семьей и своей артистической деятельностью.