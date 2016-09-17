Грубые слова Сати Казановой о детях-инвалидах вызвали крупный скандал

Сати Казанова нелицеприятно высказалась о детях-инвалидах в родной Кабардино-Балкарии

На пресс-конференции, посвященной фонду «Культура и жизнь», который курирует Казанова певица назвала детей с особенностями в развитии «кривыми и косыми». И хотя злого умысла и осознанного желания как-то задеть калек у Сати явно не было, на нее ополчились многие коллеги по цеху.

Радикальнее всех высказался певец Данко. В Фейсбуке певец, дочка которого страдает ДЦП, написал: «Хотите моё мнение? Так вот гори в аду, т.п.!!! И все кто за тобой стоит». Позже он удалил свой эмоциональный пост (предположительно, после телефонного разговора с Казановой), но в интервью Life.ru пояснил: «Для всех это пустой звук, а у меня ребёнок больной. Для меня это как удар по яйцам, как плевок в лицо. Остальным это всё тупо поржать или вообще никак их не касается. А мне это слышать очень болезненно. Я считаю, что это элементарно некорректно, мы всё-таки в обществе живём, она же не в своей деревне сидит и говорит это. Она звезда и не имеет права не контролировать свои слова. Маленькие дети слушают это и начинают прописывать себе на подкорку, что есть нормальные люди, а есть кривые и косые. Ладно бы люди, она же детей трогает. Лучше бы что-то хорошее сделала, а то только и может, что называть их кривыми и корявыми. Но, вообще, я понимаю, что на неё обижаться глупо, она и не понимает, что произошло. Я её знаю в реальной жизни: просто ветер в голове — пустышка».

Более дипломатично высказалась об этой ситуации Лолита Милявская корреспонденту того же издания: «Это вопрос воспитания. Я хорошо знаю и Сати, и Сашу Данко, они оба хорошие ребята. Как говорится, человек ляпнул, не подумав. Я считаю, что она просто не подумала и сглупила. Не думаю, что она специально это сказала. Вопрос в фигуре речи, ей нужно принести извинения. Думаю, это большое недоразумение, выраженное фигурой речи. Ей просто нужно извиниться, это общепринятая мировая практика. К тому же у неё пока нет своих детей, поэтому она пока не понимает, что каждое нелестное слово в адрес абсолютно любого ребёнка воспринимается болезненно его родителями».

Сати Казанова. Фото Фото с официальной страницы «ВКонтакте»

Под давлением общественности Сати Казанова была вынуждена извиниться. Правда, сделала она это не и личных блогах, а в Инстаграме организации «Чеченский Ренессанс», написав, что ее «направильно поняли». Владельцы ресурса снабдили этот покаянный пост своим разсернутым комментарием: «Каждый из нас ошибается, но искренне признать свою ошибку может только по-настоящему зрелый, сильный, открытый, умный человек. Сати оступилась, но у неё хватило смелости признать свою ошибку и извиниться перед теми, чьи чувства задели её слова. Это достойный поступок и красивый пример для других. Из всей этой истории мы все должны извлечь правильные уроки:

научиться следить, выверять свои слова и поступки;

научиться сдерживать свои эмоции, дабы не сказать слов, не совершить поступков, за которые пришлось бы потом сожалеть (уверены, многие пожалели о словах, сказанных сгоряча);

мы должны порицать неправильные поступки, но не клеймить людей плохими эпитетами, мы должны давать шанс человеку исправиться, сохранить своё лицо;

мы должны призывать к правильным, одобряемым вещам, не бояться делать это публично и стараться делать это красиво.

Спасибо, Сати за то, что ты услышала людей и приняла правильное решение. Уверены, сегодня, мы все стали чуточку лучше».