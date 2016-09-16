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In Extremo выступят в Москве с казачьим хором

14:52 16.09.2016
In Extremo. Фото предоставлено организаторами концерта
In Extremo. Фото предоставлено организаторами концерта

Немецкие фолк-рокеры In Extremo находятся в гастрольном туре по России.

Находясь в своем российском туре музыканты In Extremo решили вести «полевой дневник», который публикуют на своей своей странице в Facebook на немецком и русском языках. С присущим группе юмором, они в ярких красках описывают российскую действительность:
«Ставрополь / Краснодар
Поездка в эти два города планировалась, судя по всему, в лучших традициях «Стиви Уандер Букинг». Читай: сначала кругосветное путешествие из Минска в Краснодар через Москву, а потом еще 4,5 часовая поездка по кратерным ландшафтам советских автобанов до Ставрополя, затянувшаяся далеко за полночь, хотя у обоих этих городов есть свои аэропорты. …..отдельно упомянуть ставропольский отель «Октябрьск», настоятельно рекомендуемый в таких случаях для «поднятия настроения»! В 7 утра местный персонал начинает с помощью допотопных промышленных монстров часами пылесосить и без того безукоризненно чистые ковры, а внизу во дворе рабочие устраивают продолжительный перерыв на завтрак (естественно, не выключая при этом всю свою строительную технику — кто знает, удастся ли ее потом снова завести...)…..утреннее меню радует богатым выбором между капустным салатом, сваренными вкрутую яйцами, хлебом, дерьмовым кофе и еще более дерьмовым кофе».

Ну а уже завтра, 17 сентября, московские поклонники группы смогут вновь встретиться со своими кумирами в клубе Bud Arena. Накануне шоу стало известно, что гостями концерта In Extremo станет российский казачий хоровой ансамбль «Казачий Круг».

Казачий хор исполнит вместе с In Extremo несколько самых знаковых песен группы. В том числе не исключается, что музыканты включат в сет-лист треки со своего последнего альбома «Quid Pro Quo», а также русскоязычный кавер на песню «Черный ворон» и «Roter Stern». 

Темы: Россия, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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