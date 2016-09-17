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Участница «Голоса» родила после прослушиваний

14:11 17.09.2016
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В шоу «Голос» произвела фурор Николь Кнаус, участвовавшая в слепых прослушиваниях на девятом месяце беременности.

Несмотря на свое «интересное» положение (а, может быть, и благодаря ему) певица успешно прошла испытание и попала в команду Леонида Агутина, сообщает InterMedia. «Есть две вещи, которые отменить невозможно: это роды и эфир на Первом канале!» - приободрил ее «звездный» наставник.

Прослушивания состоялись еще три недели назад, а за день до состоявшегося вчера эфира «Голоса» Кнаус родила мальчика. Это уже ее не первый ее ребенок – у нее есть дочка Оливия. Мать у Кнаус русская, а отец – американец, который 20 лет прожил в России, а потом вернулся.

«Я и в прошлый раз приходила на «Голос» беременной дочкой, - призналась Кнаус в интервью «КП». – Роды должны были состояться в ноябре, как раз в разгар проекта. Да и первый ребенок — это всегда большой стресс. Так что мы решили повременить, меня не допустили. Но атмосферу проекта я прочувствовала, кастинги прошла и потом развернулась, пошла домой, спокойно родила. Это было в 2014 году. Потом отправила заявку заново, прошла все этапы отбора, но до съемок дело не дошло — команды уже набрали. В этом году мне позвонили и предложили прийти»

Как известно, Николь Кнаус замужем за музыкантом Антонио Реоли, который всеми силами поддерживает супругу на конкурсе. В настоящий момент маме двоих детей дали несколько недель, чтобы немного прийти в себя и вернуться к участию в проекте в команде Леонида Агутина.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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