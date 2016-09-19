Семья Осборнов выкупила все лоты будущего аукциона по Black Sabbath

Семья вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна выкупила все лоты грядущего аукциона, посвященного легендарной группе, сообщает NME.

Раритетные вещи были приобретены Осборнами за полторы недели до торгов, которые должны были состояться 30 сентября в Шеффилдской аукционной галерее (Великобритания). По словам пресс-секретаря галереи, Осборны тем самым решили остановить аукционные торги с тем, чтобы раритеты не разошлись по частным коллекциям. Сумма сделки не сообщается.

Фото Sheffield Auction Gallery

Предметы из ранней истории Black Sabbath были переданы фанатом, который обнаружил их в своей лондонской квартир во время ремонта еще в 1980-х годах. Они включали открытки, которые Осборн отправлял своей матери во время турне, рекламные фотографии того времени, когда «Саббаты» были еще Earth, рукописные тексты песен, плакаты.

В галерее отметили, что интерес к этому аукционы был огромен, как со стороны СМИ, так и со стороны поклонников творчества Black Sabbath.

