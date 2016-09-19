Лидер «Адаптации» откликнулся на теракты в Актюбинске

Презентация альбома «Археология геополитики» нового проекта Ермена Ержанова 3F Project состоялась в клубе «Точка сборки» 10 сентября

Чтобы пребывать в прекрасной форме и регулярно давать посещаемые концерты, от рок-групп в наши дни требуется не так уж и мало. Прежде всего, это – наличие надежного стабильного состава, бесперебойный выход новых альбомов и постоянное обновление концертной программы. Многим и эти-то исходные данные не по плечу, а уж создавать новые формы концертного действа вообще способны лишь единицы.

Актюбинская «Адаптация» - из тех, кому не слабО. В феврале этого года Ермен Ержанов вместе со штатным гитаристом своей группы Вадимом Курылевым и приглашенным саксофонистом Сергеем Летовым в «Точке сборки» устроили премьеру новой формации 3F Project, объединяющий вольную импровизацию, свободную музыку — без каких-либо устойчивых границ и пауз между песнями — и психолирику. Оглушительный успех того мероприятия побудил музыкантов выпустить на CD того концерта и представить релиз в Москве в том же самом клубе.

Программа претерпела рокировку. Если в прошлый раз сет 3F Project венчал концерт, то сейчас с него решили начать. Материал значительно обновился. Сочиненные за минувшие полгода стихи позволили музыкантам не трансформировать в психолирику песни «Адаптации» «Западло и не так» и «Плен» (хотя относительно новые «Бурлаки и добровольцы» в таком нойзовом варианте прижились и были представлены вновь). Зато из премьер прозвучало своеобразное посвящение марксистам «Равнение на Уругвай», кровоточащее полотно «Bad trip в осаждённом Донецке» и мизантропическая зарисовка с натуры «Мёрзнуть в плацкартном вагоне поезда «Алматы-Москва»».

Редко можно увидеть, как народ устраивает слэм под стихи, но в «Точке сборке» был именно тот случай. Зрители бурно реагировали на экспрессивные слоганы «Поздно кричать: «Пожар!»», «Урожайные годы выдохлись» и «Эх, Гагарина на вас нет, Юрия Алексеевича. Он бы вам показал, где Боги зимуют». Импровизировали не только сами музыканты, но и их поклонники. Один из зрителей оглушил лопнувшим надувным шариком ровно на строчке о застрелившемся поэте.

Те же, кто хотел оценить сугубо поэтические изыски, мог тихо сесть где-нибудь в уголке и следить за прихотливым ходом мысли Ермена Анти. Порою открывались удивительные вещи. В тексте «Bad trip в осаждённом Донецке» упоминался персонаж Воннегута Килгор Траут, причем Ермен ему придал черты деятеля «московского формейшена»: играть на басу у условного Летова, чтобы потом делать бомбы, а потом остепениться и утешиться должностью кинокритика. Прототипов этому собирательному образу среди участников «Соломенных Енотов» и «Банды Четырех» легко найти сколько угодно…

Услышать такое аккурат в день рождения Егора Летова было особенно важно и ценно. А уж созерцать его старшего брата, подыгрывавшего стихам на саксофоне и флейте, приятно вдвойне. Отыграв первое отделение, Сергей Федорович поспешил на следующее мероприятие со своим участием под оглушительные аплодисменты зрителей. А Ермен и Вадим Курылев с присоединившимися к ним басистом Рустамом Мажидовым барабанщиком Михаилом Нефедовым продолжили уже в статусе «Адаптации».

И вновь не обошлось без премьер. Ураганом пронеслась ощетиненная «1 9 8 4», причудливо балансирующая где-то между гранжем и хэви-металом. О разошедшихся вконец обитателях танцпартера Ермен проявил почти отеческую заботу, попросив администрацию убрать лишнюю мебель, чтобы кто-нибудь ретивый, не дай Бог, не наткнулся и не покалечился.

Впрочем, обошлось без эксцессов. Мало того, народ проявил удивительное единодушие, когда песню «Мой город будет стоять» Ермен посвятил трагическим событиям 5 июня в Актюбинске. Песню эту Ержанов играет на каждом концерте, ибо она – сродни молитве, которую произнесешь 1000 раз – и получишь просимое. А в «Точке сборке» нутром ощущалось, как вместе с Ерменом молятся о мире и благоденствии его родного города еще десятки человек – и такое единение сейчас можно встретить все реже и реже.

Высочайший энергетический градус концерта позволил Ермену Ержанову установить в Москве абсолютный рекорд по длительности выступления. Три отделения (одно - 3F Project и два - «Адаптация») и 36 номеров - это, конечно, что-то! Поблагодарив зрителей за «классный» концерт, Ермен прингласил всех в «Китайский Летчик Джао Да» 5 ноября на акустический концерт. В подобном амплуа Ержанов не выступал в столице давно, а посему обещаны не только песни, но и стихи и живое непосредственное общение.