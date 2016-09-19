«Машнинбэнд», 25 сентября, «16 тонн»

«Машнинбэнд» — одно из самых ярких и па­ра­до­ксаль­ных явлений питерс­кой аль­тер­нати­вной сцены

Начав с «по­дгита­рных» песен в ко­нце восьми­де­сятых в леген­дар­ной котель­ной «Кам­чат­ка», Андрей Машнин про­де­лал стре­ми­тель­ный путь от рок-ба­рда до фронт­мена неис­товой хард­кор-груп­пы. На счету его бэнда пять номе­рных альбомов, в ра­зное время с ним за­пи­сывались и играли Евгений Федоров (Tequ­ila­jazzz, Zorge), Гри­го­рий Сологуб («Стра­нные игры») и многие другие.

Как ми­ни­мум два альбома «Машнинбэнда», «Жэлезо» и «Бомба», по сей день считаются едва ли не са­мы­ми яркими поро­ждениями не­за­висимой му­зы­ки 90-х, они ока­за­ли влияние на самых ра­зных му­зы­кан­тов — от со­време­нных звезд хип-хопа до мо­ло­дых аль­тер­нативщиков.

Хлест­кие, ярост­ные, но при этом не лише­нные иронии (и, что не­ма­лова­жно, самоиронии) текс­ты Машнина с них разо­шлись на ци­та­ты, а пе­сню «P. S. Сам (Айя)» в 2004 году пе­ре­пел Егор Летов и включил в альбом «Гра­жданс­кой обо­ро­ны» «Долгая счаст­ливая жизнь».

В се­ре­дине «ну­ле­вых» ак­тив­ность «Машнинбэнда» по­степе­нно со­шла на «нет». Возв­ращение груп­пы на сцену со­сто­ялось то­лько в про­шлом году и изначаль­но пла­ни­ровалось как ра­зо­вая акция, но по­лу­чилось нас­толь­ко мощным и убе­ди­тель­ным, что вдо­хно­ви­ло му­зы­кан­тов на продо­лжение.

Оты­грав серию кон­цер­тов, Андрей Машнин объявил, что в ближайших планах груп­пы — ра­бо­та над новым ма­те­риалом. Так что всех прише­дших в «Тонны» 25 сен­тяб­ря ждет не то­лько до­ра­бота­нная за лето ко­нцерт­ная прог­рам­ма, но и, впо­лне воз­мож­но, со­всем новые пе­сни.

Когда верстался номер, выяснилось, что андрей Машнин перенес 17 сентября операцию. Однако концерт в связи с этим отменен не будет. «Выпивать не смогу. Ибо... Ну, то есть дабы. Грациозные движения на сцене придётся несколько ограничить в амплитуде», - написал по этому поводу Машнин в Фейсбуке.