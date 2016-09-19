«Машнинбэнд», 25 сентября, «16 тонн»
Начав с «подгитарных» песен в конце восьмидесятых в легендарной котельной «Камчатка», Андрей Машнин проделал стремительный путь от рок-барда до фронтмена неистовой хардкор-группы. На счету его бэнда пять номерных альбомов, в разное время с ним записывались и играли Евгений Федоров (Tequilajazzz, Zorge), Григорий Сологуб («Странные игры») и многие другие.
Как минимум два альбома «Машнинбэнда», «Жэлезо» и «Бомба», по сей день считаются едва ли не самыми яркими порождениями независимой музыки 90-х, они оказали влияние на самых разных музыкантов — от современных звезд хип-хопа до молодых альтернативщиков.
Хлесткие, яростные, но при этом не лишенные иронии (и, что немаловажно, самоиронии) тексты Машнина с них разошлись на цитаты, а песню «P. S. Сам (Айя)» в 2004 году перепел Егор Летов и включил в альбом «Гражданской обороны» «Долгая счастливая жизнь».
В середине «нулевых» активность «Машнинбэнда» постепенно сошла на «нет». Возвращение группы на сцену состоялось только в прошлом году и изначально планировалось как разовая акция, но получилось настолько мощным и убедительным, что вдохновило музыкантов на продолжение.
Отыграв серию концертов, Андрей Машнин объявил, что в ближайших планах группы — работа над новым материалом. Так что всех пришедших в «Тонны» 25 сентября ждет не только доработанная за лето концертная программа, но и, вполне возможно, совсем новые песни.
Когда верстался номер, выяснилось, что андрей Машнин перенес 17 сентября операцию. Однако концерт в связи с этим отменен не будет. «Выпивать не смогу. Ибо... Ну, то есть дабы. Грациозные движения на сцене придётся несколько ограничить в амплитуде», - написал по этому поводу Машнин в Фейсбуке.