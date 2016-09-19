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«Мелодия» выпустит антологию записей Эмиля Гилельса к его 100-летию

14:08 19.09.2016
Эмиль Гилельс. Фото с сайта emilgilels.com
Эмиль Гилельс. Фото с сайта emilgilels.com

Фирма грамзаписи «Мелодия» выпустит антологию записей знаменитого российского пианиста Эмиля Гилельса, сообщает ТАСС.

Релиз приурочен к 100-летию со дня рождения музыканта, которое будет отмечаться 19 октября текущего года. Юбилейный бокс будет содержать 50 дисков, которые охватят практически весь творческий путь Гилельса — от первой студийной записи в 1935 году до его последнего выступления в Москве в январе 1984 года.

Большую часть записей составляют записи трансляций концертов Гилельса, в том числе и ранее не издававшиеся, такие как Музыкальный момент №6 Рахманинова, Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, Прелюдия и фуга Шостаковича, «Русская» из балета «Петрушка» Стравинского.

Релиз состоится как на физических носителях, так и в цифровом виде (iTunes, Apple Music).

Эмиль Гилельс один из самых известных российских пианистов. Его репертуар охватывал фортепианные произведения от эпохи Барокко до музыки ХХ века. Особое значение в его творчестве занимали сочинения Бетховена.

Пианист умер 14 октября 1985 года в Кремлевской больнице от приступа диабета. Смерть его была неожиданной, в ней обвиняли некомпетентных врачей, вовремя не оказавших ему необходимую помощь. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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