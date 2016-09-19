Sodom «Decision Day»

Исполнитель: Sodom, Название: «Decision Day», Стиль: треш-метал, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Sodom считаются одними из первопроходцев немецкого треш-метала. Однако долгое время они находились в тени своих более успешных коллег из Kreator. Отчасти это произошло из-за специфического вокала, предвосхитившего появление дэд-метала. Возможно, дело также в том, что «содомиты» в какой-то момент угодили в своеобразную вилку между инфернальными кровавыми сюжетами и стилем милитари, в котором выдержаны многие песни. Кому-то недоставало «мяса», а кто-то пенял на чрезмерно агрессивный вербальный посыл. Хотя как раз тексты-то у группы были антивоенными, и новый альбом тому подтверждение.

Пластинка «Decision Day» посвящена знаменитому Дню Д — 6 мая 1944 года, когда войска союзников высадились в Нормандии, чтобы освободить Западную Европу от «фашистской орды». Можно связывать эту дату с освобождением, но Sodom, стоя на позициях исторического пессимизма, видят в ней пролог к сотрясающим ныне мир катаклизмам. На такую мысль наводит, прежде всего, офрмление диска, на обложке которого мы видим израненного и оборванного монстра в военной форме, зловеще застывшего с автоматом, между пылающим российским триколором и заляпанным грязью американским «звездно-полосатым». Если бы эту картину писал русский баталист Василий Верещагин, то он наверняка бы назвал ее «Апофеоз Третьей Мировой».

Песни похожи на скупые сводки с полей сражений. Здесь минимум изысков и максимум боли, отчаяния и аффективного драйва. Выделется «Decision Day» с утробными хорами, «Caligula» с леденящим соло в духе добротного хоррора и «Belligerence» с монотонной партией акустической ритм-гитары. Финальная «Refused To Die» недвусмысленно намекает на то, что в настоящий момент мир приносится в жертву на грандиозной литании сатане.

«Decision Day» отлично принят поклонниками. «Для меня лучший альбом со времен Tapping the vein, - написал пользователь портала darkside.ru под ником sodom72. - Скорость, тяжесть, мелодизм, вокал Тома выше всяких похвал. Проходных вещей не заметил. Результат -7 место в немецких чартах. Без клипов, десятков трейлеров, тапочек и свитеров. Без мудрых высказываний по поводу смерти рока и металла. Рад за ребят».