]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В ДНР отметят 100-летие Гилельса первым конкурсом молодых пианистов

11:47 20.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В Донецкой народной республике (ДНР) в октябре пройдет первый Международный конкурс молодых пианистов, сообщается на сайте республики.

Конкурс под названием «Музыкальная академия приглашает друзей» будет приурочен к 100-летию знаменитого российского пианиста Эмиля Гилельса. Мероприятие будет проводится при поддержке Фонда содействия сохранению творческого наследия пианиста.

Отмечается, что конкурс будет проводится в двух категориях: сольное исполнительство и фортепианный ансамбль. Для участия в нем приглашаются музыканты в возрасте от 8 до 20 лет.

В жюри конкурса войдут ведущие музыканты Донецкой и Луганской народных республик, а также России. Конкурсные прослушивания будут проводится с 18 по 22 октября в Донецкой государственной музыкальной академии им. С. С. Прокофьева.

Темы: Конкурсы и фестивали, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.