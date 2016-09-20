В ДНР отметят 100-летие Гилельса первым конкурсом молодых пианистов

В Донецкой народной республике (ДНР) в октябре пройдет первый Международный конкурс молодых пианистов, сообщается на сайте республики.

Конкурс под названием «Музыкальная академия приглашает друзей» будет приурочен к 100-летию знаменитого российского пианиста Эмиля Гилельса. Мероприятие будет проводится при поддержке Фонда содействия сохранению творческого наследия пианиста.

Отмечается, что конкурс будет проводится в двух категориях: сольное исполнительство и фортепианный ансамбль. Для участия в нем приглашаются музыканты в возрасте от 8 до 20 лет.

В жюри конкурса войдут ведущие музыканты Донецкой и Луганской народных республик, а также России. Конкурсные прослушивания будут проводится с 18 по 22 октября в Донецкой государственной музыкальной академии им. С. С. Прокофьева.