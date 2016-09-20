Барабанщик «Кино» признан самым дорогим российским художником

Барабанщик группы «Кино» Георгий Гурьянов назван самым дорогим художником России за последние 10 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей проекта InArt.

Эксперты InArt проанализировали данные художников, чья карьера была на взлете после 1991 года и чьи работы часто выставлялись на аукционах в последнее десятилетие. В частности они исследовали данные итогов торгов восьми крупнейших аукционных домов, в которых участвовали работы российских авторов.

Так, работа Гурьянова «Автопортрет» в 2016 году на русских торгах Sotheby’s была продана более чем за 200 тысяч долларов.

В тройку самых дорогих российских художников последнего десятилетия также попали Тимур Новиков и Леонид Пурыгин.

Георгий Гурьянов был барабанщиком «Кино» с 1984 года. Он интересовался танцевальной культурой и всерьез занимался живописью, являясь членом группы «Новые художники», делал собственные выставки, его работы высоко оценивались на международном арт-рынке. Гурьянов скончался в 2013 году.