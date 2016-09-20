Tiamat научили фанов вежливому обращению с прекрасным полом

Иногда мечты сбываются. Вернее нет, не так, мечты сбываются всегда, просто иногда Вселенная осуществляет их быстрее, нежели ты думаешь.

В 2014 году лидер шведской дум-метал группы Tiamat Йохан Эдлунд объявил о своем уходе, а по факту о распаде группы, ибо он и есть Tiamat. Однако, излишняя эмоциональность данного заявления оставляла надежду на то, что Йохан одумается и вернется к сценической деятельности. Мечта, вновь увидеть атмосферных шведов в Москве не желала умирать.

Год спустя Йохан заявил, что его решение было поспешным и необдуманным, принятым под воздействием алкоголя. Музыкант явно прошел с тех пор нелегкий путь самовосстановления. И вот год 2016, Tiamat официально возвращаются к гастрольной деятельности, и более того, объявляют мини-тур в России осенью.

Несколько месяцев пролетели в ожидании. Непривычная промозглая осень резко пришла на смену умеренно теплому лету и Tiamat со своей меланхоличной музыкой как никогда оказались кстати.

Поклонники шведов начали стекаться в вечерний воскресный вечер в московский клуб Volta с царственной неспешностью, явно не желая поддерживать отечественных «самородков», греющих Tiamat. Всем тем, кто пришел аккурат к началу сета Йохана Эдлунда и Ко можем сказать, что вы ничего не потеряли. Разве что кавер на бурзумовский « Lost Wisdom», который в оригинале все равно лучше.

К началу сета Tiamat клуб оказался заполненным целиком. Перемещаться по танцполу можно было с трудом. Но музыка Йохана больше располагает к созерцательному восприятию, нежели к бурной активности на танцполе, так что, если забыть о слишком разогретых алкоголем металхедах, которых было не так много, то существование даже в самом центре танцпартера можно назвать более чем комфортным.

Концертные сет-листы в век цифровых технологий уже давно не секрет, разве что для самых ленивых. Так что для большинства фанов он не был сюрпризом. Но были и те, кто намеренно не желают знать «спойлеры» и даже просят друзей делится подробностями прошедших концертов на расстоянии. И часто, именно те, кто не ознакомился с туровой программой группы заранее, оказываются разочарованными — в сет-листе не было того-то или того-то — можно зачастую услышать после концертов. Но такие персонажи все равно остаются в меньшинстве, ибо ну как можно не любить «Paradise Lost» («Да, мы любим эту группу, они отличные, но эта песня посвящена одноименной книге», - просвятил фанов Йохан) или ту же «Sleeping Beauty», исполненную на бис.

Пожалуй, сет-лист этого тура более чем гармонично ложится в осеннее настроение, предполагающее немного грусти о прошедшем лете, спокойствие и уверенность в настоящем и надежду на нечто прекрасное в будущем.

Рассказывая о концерте, нельзя не упомянуть о небольшом инциденте, произошедшем уже ближе к концу концерта. Прямо во время исполнения песни «Until the Hellhounds Sleep Again» Йохан остановил выступление, заметив, что в первых рядах особо разогревшийся поклонник допекает рядом стоявшую девушку. «Эй ты, да, я тебе говорю, оставь девушку в покое, или я разобью гитару о твою голову! Хочешь познакомиться с моей гитарой, продолжай в том же духе, выбор за тобой! То, что ты делаешь, совсем не круто!», - заявил со сцены лидер Tiamat. По всей видимости, до поклонника дошло, что это действительно «не круто», и концерт продолжился. Близстоящие очевидцы позже рассказали, что дебошира, на которого обратил внимание Йохан, позже охрана выпроводила за пределы площадки.

Что ж, Tiamat уже покинули гостеприимную Россию, оставив после себя шорох осенней листвы, ощущение тепла и уюта. И, разумеется, хочется, чтобы Йохан вернулся вновь и, быть может, с новым материалом. Вселенная, слышишь? Пусть на осуществление этой мечты уйдет не три года...

Фото: Наталья Ступникова