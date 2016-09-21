Церемонию открытия «Евровидения» проведут на территории Софийского собора

Церемония открытия музыкального конкурса «Евровидение-2017» может состояться на территории Софийского собора, сообщает «Перший канал» со ссылкой на председателя киевской администрации Алексея Резникова.

По словам чиновника, сам Софийский собор не действует как храм, а потому религиозные чувства верующих нарушены не будут. На Софийской площади планируется установить экраны, на которых будет транслироваться все происходящее.

Так называемая «Красная дорожка» на открытии будет проходить через Софийскую площадь к месту открытия конкурса — в «Софии Киевской».

Развлекательная зона для проведения закрытых вечеринок и афтепати для членов делегаций стран-участниц будет размещена в конгрессно-выставочном центре «Парковый». А вот локация для городка «Евровидения» будет определена лишь в начале 2017 года.

Напомним, Украина получила право на проведение конкурса «Евровидение» после победы своей певицы Джамалы в этом году в Стокгольме. После длительного отбора было решено, что Киев во второй раз будет принимать престижный конкурс.