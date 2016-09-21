]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Церемонию открытия «Евровидения» проведут на территории Софийского собора

16:24 21.09.2016
Материалы по теме:

Церемония открытия музыкального конкурса «Евровидение-2017» может состояться на территории Софийского собора, сообщает «Перший канал» со ссылкой на председателя киевской администрации Алексея Резникова.

По словам чиновника, сам Софийский собор не действует как храм, а потому религиозные чувства верующих нарушены не будут. На Софийской площади планируется установить экраны, на которых будет транслироваться все происходящее.

Так называемая «Красная дорожка» на открытии будет проходить через Софийскую площадь к месту открытия конкурса — в «Софии Киевской».

Развлекательная зона для проведения закрытых вечеринок и афтепати для членов делегаций стран-участниц будет размещена в конгрессно-выставочном центре «Парковый». А вот локация для городка «Евровидения» будет определена лишь в начале 2017 года.

Напомним, Украина получила право на проведение конкурса «Евровидение» после победы своей певицы Джамалы в этом году в Стокгольме. После длительного отбора было решено, что Киев во второй раз будет принимать престижный конкурс. 

Темы: Киев, Украина, Евровидение
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2016, 16:36
ыке

ПРАВИЛЬНО!!! ТАК ХОТЯТ США,А КТО ИМ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ? ПРАВОСЛАВИЕ ВЫМИРАЕТ И ЭТО СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ А ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ПРАВОСЛАВИЕ ОКАЗАЛОСЬ ПОДСТИЛКОЙ ДЛЯ ВЛАСТИ А НЕ ЗАЩИТНИКОМ СВОЕГО НАРОДА.ТАК КТО ВАМ ВИНОВАТ? ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ -НАДО РАБОТАТЬ А НЕ БРЮХО НАБИВАТЬ И ПРИКРЫВАТЬСЯ БОГОМ... ОЙ ИЗВИНИТЕ,НАДО ПО-ДРУГОМУ: БОГ ПОСЛАЛ НАКАЗАНИЕ ЦЕРКВИ ЗА ТЯЖКИЕ ГРЕХИ И УЧИТ ЦЕРКОВЬ СМИРЕНИЮ И ПОСЛУШАНИЮ...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.