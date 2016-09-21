Дэвид Боуи мог прибегнуть к процедуре эвтаназии

Скоропостижная смерть Дэвида Боуи буквально через два дня после его дня рождения и релиза нового альбома могла быть «срежессирована», пишет The Morror, ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что смерть Боуи очень похожа на самоубийство. В частности предполагают, что музыкант прибегнул к эвтаназии.

«Два сингла были выпущены с маленьким перерывом, затем в свой 69-й день рождения он выпустил один из важнейших альбомов в своей карьере, а спустя два дня умирает. Не знаю как вам, а я вижу тут четкую закономерность. Все эти события не случайны», - цитирует издание свой источник.

В свою очередь менеджер и продюсер Саймон Напье-Белл ранее утверждал, что Боуи отлично контролировал все, что происходит вокруг до самого последнего дня контролировал все, что происходит вокруг.

Издание пробовало связаться с представителями семьи Боуи, но комментарии получить им так и не удалось.