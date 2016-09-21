Гражданская Оборона «Реанимация» (переиздание, 2CD)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Реанимация», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Егор Летов задумывал «Долгую счастливую жизнь» как две части одного полотна, по типу «пинк-флойдовской» «Стены». Однако 28 могучих песен пришлось развести в пространстве и во времени, и в итоге «Реанимация» получилась трагичнее и разнообразнее своей предшественницы.

Если первый альбом описывал безрадостное, но стабильное «бытие» без «праздников», то во втором Летов сам предлагает отменить праздничные даты (те, которые зафиксированы в календаре и приняты всенародно), а даже самые безоблачные и счастливые впечатления человека безжалостно пропускает через мясорубку пограничных состояний человека. Стоит хотя бы раз вдумчиво послушать песню «Реанимация», чтобы потом остаток жизни, гуляя погожим воскресным днем в парке с сияющим ребенком, с содроганием вспоминать вот это: «В раскаленном парке — летняя гроза / Поздние подарки, наши голоса... / И это всё обычно называется, сынок — РЕАНИМАЦИЯ».

Возможно, «Реанимация» это самый исчерпывающий и самый, если угодно, народный альбом «Гражданской Обороны». Песни доступны по форме: «Со скоростью мира» - это прямолинейный «семидесятнический» панк, а в «Небо как кофе» и «После нас» явственно звучат элементы серфа. В чистом виде серф слышим в ядреном инструментале «Песня барсука». Вообще надо заметить, что соло-гитара Алесандра Чеснакова в альбоме — невероятно фактурная и живая. В каждом отдельном случае у нее есть свой характер и настроение. Иногда у нее на пути даже лучше не попадаться, но это не значит, что она звучит как-то не так, а всё как раз наоборот.

Если говорить, о «народности» альбома, то, конечно, стоит напомнить, что в его заглавной песне использован предсмертный бред умирающего в реанимации солдата, «Любо» - альтернативный «танкистский» вариант популярной казачьей песни, а «Беспонтовый пирожок» чуть менее, чем полностью, составлен из афоризмов житейской мудрости летовского окружения. Фраза «любит народ наш всякое г...о», выйдя из народа, туда же и вернулась — с помощью нашумевших песен «Ленинграда» и Васи Обломова. А строчки «На Оке и на Кубани» можно было услышать еще в первой песне «Коммунизма» «Кукуруза». Так, с помощью коллажного «Беспонтового пирожка» летов фактически закольцевал историю своего соц-артового проекта.

Материал «Реанимации» - слишком личный для того, чтобы быть раздербаненным на бесчисленные кавер-версии. Но эти песни до сих пор у многих на слуху и продолжают влиять на культурную жизнь России. Совсем недавно разгорелся спор об этичности «ералашевского» социального ролика о Дне Победе. Поднялся гвалт из-за эксплуатации в кадре образа мертвого ребенка. А священник Александр Ильяшенко высказался в защиту режиссера, процитировав «Любо» в редакции, исполненной Летовым («в следующей атаке обязательно сгорю»). Критик Юрий Сапрыкин объявил песню «После нас» пророчеством о том, куда в итоге катится мир. Можно добавить, что из той же серии - «Собаки», «Со скоростью мира» и «Коса цивилизаций».

«Выргород» переиздал на диске «Реанимацию» не с таким размахом, как «ДСЖ». В частности, из нового тиража, по не объявленной причине, изъяты снимки одного из четырех фотографов. Так же, как в случае с «Долгой счастливой жизнью» к переизданию предложен диск с укороченной Летовым фонограммой для «дешевого» тиража. «Крепчаем», «Небо, как кофе» и «Реанимация» ужались совсем незначительно, а, вот из «Убивать» выпали целых три с половиной минуты с необузданной психоделией, декламацией «Как в покинутом городе» и чтением переписки Нестора Махно с Петром Аршиновым. Урезанная версия рекомендуется трезвенникам, язвенникам и прочим аполитичным гражданам.