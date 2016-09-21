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Суд отклонил иск Глеба Самойлова к своему брату

13:43 21.09.2016
Глеб Самойлов © KM.RU, Евгений Стукалин
Глеб Самойлов © KM.RU, Евгений Стукалин

Савеловский суд Москвы отклонил иск рок-музыканта Глеба Самойлова к своему брату Вадиму Самойлову, сообщает ТАСС.

В исковом требовании Глеб Самойлов просил запретить своему брату исполнять 172 песни группы «Агата Кристи». По мнению музыканта, Вадим Самойлов нарушает его авторские права.

В ходе судебного заседания представитель Вадима Самойлова не отрицал авторские права Глеба Самойлова, однако отметил, что его подопечный обладает смежными правами на оспариваемые композиции.

«Вадим Самойлов участвовал в создании каждой песни, потому может исполнять из без разрешения своего соавтора», - отметил представитель Вадима Самойлова, добавив, что Вадим исполняет всего 21 трек из оспариваемых 172.

В свою очередь адвокат Глеба Самойлова заявил, что ответчик исполняет 49 песен, включая кавер-версии и ремиксы. Представитель Самойлова-младшего отметил, что смежные права распространяются на всех музыкантов группы, а у отдельного ее участника эти права возникать не могут.

Однако вердикт суда был в удовлетворении иска Глеба Самойлова отказать.

Группа «Агата Кристи» была создана братьями Самойловыми в 1985 году. В 2010 году коллектив заявил о своем роспуске. 

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка
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