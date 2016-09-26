Ани Лорак поселилась в Москве

Украинская певица Ани Лорак приняла непростое решение обосноваться в Москве

Поселиться в Первопрестольной артистка немерена вместе с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ради этой цели пара уже даже приобрела в российской столице квартиру.

Сама Лорак уже подтвердила информацию о покупке жилья в Москве. «Да, мы квартиру приобрели в Москве. Машину купили. Есть водитель, есть охрана, есть менеджмент. Я открыл свою компанию там, тоже чем-то занимаююсь», - цитирует слова Мурата, сказанные им в интервью одному из телеканалов, сообщает InterMedia.

В Москве у Ани Лорак действительно много дел. Например, уже на 7 октября запланирован ее большой концерт в «Крокус Сити Холле». Шоу Ани Лорак «Каролина» - это целый мир на сцене, который восхищает, воодушевляет и дарит радость. Все номера концерта переплетены единой сюжетной линией, и каждый из них является самостоятельной историей о маленькой девочке из крохотного городка. У нее не было ничего, кроме желания стать певицей, и несмотря ни на что, она осуществила свою заветную мечту. Она любила, она теряла, она разочаровывалась… Сохранив в своем сердце веру в добро, веру в любовь, девочка сумела победить и стать звездой по имени Ани Лорак. И теперь она вправе сказать: «Посмотри, я смогла, а значит, и ты сможешь! Поверь в себя, в свои силы, никогда не сдавайся. Ты и только ты – режиссер своей жизни

При этом окончательно покидать родную Украину артистка пока отнюдь не собирается. «Мы не уезжали из Украины. Мы здесь живем. Очень много людей имеют в разных странах дом, машины, бизнес. У нас Турция является домом, Москва является домом, Украина является домом. Я сейчас планирую купить дом в Испании, есть выгодное предложение. Я хочу проводить там лето вместе с дочкой, потому что мне нравится климат», - расставил все точки над i супруг певицы.

По данным «Стархита», Ани Лорак является владелицей пентхауса в Киеве, который семейство приобрело в 2011 году. У Мурата также есть недвижимость в Турции.