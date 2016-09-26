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Ани Лорак поселилась в Москве

15:35 26.09.2016 , Антон Крайний
Ани Лорак. Фото с сайта anilorak.com
Ани Лорак. Фото с сайта anilorak.com
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Украинская певица Ани Лорак приняла непростое решение обосноваться в Москве

Поселиться в Первопрестольной артистка немерена вместе с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ради этой цели пара уже даже приобрела в российской столице квартиру.

Сама Лорак уже подтвердила информацию о покупке жилья в Москве. «Да, мы квартиру приобрели в Москве. Машину купили. Есть водитель, есть охрана, есть менеджмент. Я открыл свою компанию там, тоже чем-то занимаююсь», - цитирует слова Мурата, сказанные им в интервью одному из телеканалов, сообщает InterMedia.

В Москве у Ани Лорак действительно много дел. Например, уже на 7 октября запланирован ее большой концерт в «Крокус Сити Холле». Шоу Ани Лорак «Каролина» - это целый мир на сцене, который восхищает, воодушевляет и дарит радость. Все номера концерта переплетены единой сюжетной линией, и каждый из них является самостоятельной историей о маленькой девочке из крохотного городка. У нее не было ничего, кроме желания стать певицей, и  несмотря ни на что, она осуществила  свою заветную мечту. Она любила, она теряла, она разочаровывалась… Сохранив в своем сердце веру в добро, веру в любовь, девочка сумела победить и стать звездой по имени Ани Лорак. И теперь она вправе сказать: «Посмотри, я смогла, а значит, и ты сможешь! Поверь в себя, в свои силы, никогда не сдавайся. Ты и только ты – режиссер своей жизни

При этом окончательно покидать родную Украину артистка пока отнюдь не собирается. «Мы не уезжали из Украины. Мы здесь живем. Очень много людей имеют в разных странах дом, машины, бизнес. У нас Турция является домом, Москва является домом, Украина является домом. Я сейчас планирую купить дом в Испании, есть выгодное предложение. Я хочу проводить там лето вместе с дочкой, потому что мне нравится климат», - расставил все точки над i супруг певицы.

По данным «Стархита», Ани Лорак является владелицей пентхауса в Киеве, который семейство приобрело в 2011 году. У Мурата также есть недвижимость в Турции.

Темы: Сплетник, Музыка
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 23:22
Все гораздо прозаичнее.

На украине на деньги от концертов не проживешь, а в доме где лорин пентхауз отключили воду, свет и газ. Пытаются отключить канализацию.
26.09.2016, 22:53
Карл

Карась рыба хитрая.
Понятно что и где ищет.
И тут та же картина. На Украине её зритель послал в Москву и... она поехала. Пошлет Москва - поедет в Испанию.
В Турции, кстати, её так же "любят" как в Незалежной.
Ну не прижилась, что тут поделать.
Если в Москве придется ко двору, никто плакать не станет.
Таких певичек много, так что одной меньше - мелочь.
26.09.2016, 21:49
Очень

неприятное лицо.
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