Суд посадил должника Иосифа Кобзона в тюрьму на шесть лет

Одинцовский суд приговорил бизнесмена Вагифа Пейсахова к шести годам лишения свободы за растрату денег российского певца Иосифа Кобзона, сообщает «Газета.ру».

Пейсахов был знаком с Кобзоном с 1996 года. В 2013 году он попросил у популярного артиста деньги в долг на развитие собственного бизнеса. Кобзон и Пейсахов встречались несколько раз, и в общей сложности певец передал предпринимателю в рублях и в долларах деньги на общую сумму в 25 миллионов долларов. Стороны составили договор о займе, где были прописаны условия возвращения денежных средств.

По истечении срока займа Кобзон неоднократно пытался вернуть деньги, однако все попытки были безуспешными. После этого певец обратился в суд. «Сейчас я понимаю, что он ввел меня в заблуждение, пользуясь нашим давним знакомством, и не собирался отдавать мне деньги. Из СМИ я узнал, что Пейсахов живет достаточно широко. Свой ущерб я оцениваю в $26 млн (долг плюс издержки), эта сумма является значительной», - приводит слова Кобзона «Газета.ру».

В материалах дела значится, что полученные от Кобзона деньги предприниматель пустил не на развитие бизнеса, а на игру в покер, в которой «не преуспел», проиграв всю сумму.

Одинцовский суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.

Отмечается, что сам Кобзон на судебных заседаниях по делу не присутствовал, в суде были оглашены его показания, данные на стадии следствия. Представители Кобзона решение суда комментировать не стали.

В свою очередь адвокат предпринимателя предположил, что они будут обжаловать приговор суда. «К процессуальной стороне дела особых претензий нет, а вот наказание, на мой взгляд, слишком строгое. Тем более что Пейсахову надо отдавать сумму. Так вот, покажите мне тюрьму, где можно за шесть лет заработать хотя бы миллион долларов? Если бы хоть где-нибудь в мире она была бы, думаю, туда была бы очередь желающих попасть», - заявил юрист.