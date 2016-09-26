Концерт в честь 80-летия Стива Райха, 6 октября, Цех «Надежда» Трехгорной мануфактуры

Великий современный композитор Стив Райх в октябре 2016 г. отметит свое 80-летие

По всему миру в честь легенды американской музыки запланировано больше 400 концертов в крупнейших городах – от Нью-Йорка до Сиднея. Стив Райх – один из отцов-основателей минимализма, ставшего одним из главных направлений в академической музыке ХХ века. Он был в числе американских композиторов, которые сформулировали стилистику музыкального минимализма в разгар авангардных исканий после Второй мировой войны. Его самые известные сочинения звучали уже в конце 1960-х. Без влияния Стива Райха нельзя представить себе не только американскую классическую музыку, но и современную музыку в целом. До сих пор Стив Райх не только сочиняет, но и продолжает вести концертную деятельность – например, как приглашенная звезда выступает на концертах Kraftwerk, а его последнее сочинение, озаглавленное «Пульс», закончено год назад.

Первым мероприятием, посвященным творческому наследию Райха, стало исполнение его сочинений ансамблем Kontraste в Нюрнберге 1 января, дальше концерты будут проходить на лучших площадках мира в течение всего сезона 2016/2017, в том числе четыре концерта решил курировать лично Стив Райх. В лондонском Королевском театре Ковент-Гарден

готовится премьера его балета «Бегун», в нью-йоркском Карнеги-холле состоится мировая премьера последнего произведения композитора «Пульс» и показ видеооперы «Три рассказа», в парижской филармонии меломанов ждет двухдневная концертная программа в исполнении международного ансамбля Modern и американского Kronos Quartet. В рамках ежегодного фестиваля BBC Proms проект Multi-Story представит избранные работы Стива Райха в исполнении оркестра на многоярусной парковке в Лондоне, а в Лос-Анджелесе будет поставлена двухканальная видеоинсталляция на работу Стива Райха “Tehillim” 1981 года, специально созданная режиссером и видеохудожником, лауреатом премии БАФТА Талем Роснером.

В России концерт, посвященный 80-летию Стива Райха, состоится в рамках московского фестиваля SOUND UP, 6 октября в цехе «Надежда» Трехгорной мануфактуры. 6 российских композиторов и пианистов на 6 роялях исполнят знаменитую пьесу “Six Pianos”. Среди исполнителей – ПавелКарманов, Петр Айду, Кирилл Рихтер, Антон Буканов, Никола Мельников и Алексей Курбатов.

Продюсеры фестиваля SOUND UP Евгения Лассарь и Вероника Белоусова: «В рамках нашего фестиваля каждый месяц на лучших площадках Москвы выступают российские и иностранные композиторы и исполнители, которые создают музыку, не попадающую в ячейки периодической таблицы стилей, устоявшейся в XX веке, находящуюся в трансферной зоне между академической традицией и современной поп-музыкой, на стыке акустического звукоизвлечения и электронных экспериментов. Конечно, мы не могли пройти мимо такого грандиозного события, как юбилей музыкального гиганта XX века Стива Райха. Нам очень хотелось напомнить московской публике о его творчестве и познакомить с его знаменитым произведением “Six Pianos” (мы уверены, что большинство из наших слушателей никогда не слышали его в живом исполнении). Несколько месяцев у нас ушло на подготовку этого концерта: было сложно не только найти партитуру, но и подходящую площадку, куда бы вместились шесть роялей, собственно сами инструменты и, конечно, исполнителей. Самое интересное в нашем исполнительском составе то, что все музыканты также являются композиторами, и на концерте они сыграют и собственные сочинения. Мы уже обещали сделать запись концерта и послать в качестве подарка самому маэстро».