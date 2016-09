Резиденция Обамы станет местом проведения рок-фестиваля

В начале октября впервые за всю историю США президентская резиденция — Белый дом — станет местом проведения рок фестиваля.

Как сообщает NME, фестиваль под названием South By South Lawn организован командой ежегодного фестиваля искусств South By Southwest совместно с президентом США Бараком Обамой.

Обмам лично утвердил и объявил список исполнителей, которые удостоятся чести выступить у стен Белого дома. В мероприятии примут участие группы The Lumineers, Sharon Jones And The Dap Kings, а также диджей Beverly Bond. Полный список будет объявлен позднее.

Кроме того, на фестивале состоится предпремьерный показ документального фильма «Перед потопом», режиссером которого выступил Леонардо ДиКаприо, а музыку для киноленты написали шотландская группа Mogwai и лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор.

Это будет первый публичный музыкальный фестиваль, который пройдет у стен Белого дома. Ранее Обама неоднократно проводил закрытые концерты, так 4 июля текущего года в Белом доме выступали Кендрик Ламар и Жанель Монэ.

Трансляция фестиваля, который состоится 3 октября, будет доступна на сайте Белого дома и на официальной странице резиденции в Facebook. В случае, если фестиваль будет успешным, не исключено, что он будет ежегодным.