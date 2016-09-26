]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Резиденция Обамы станет местом проведения рок-фестиваля

13:25 26.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В начале октября впервые за всю историю США президентская резиденция — Белый дом — станет местом проведения рок фестиваля.

Как сообщает NME, фестиваль под названием South By South Lawn организован командой ежегодного фестиваля искусств South By Southwest совместно с президентом США Бараком Обамой.

Обмам лично утвердил и объявил список исполнителей, которые удостоятся чести выступить у стен Белого дома. В мероприятии примут участие группы The Lumineers, Sharon Jones And The Dap Kings, а также диджей Beverly Bond. Полный список будет объявлен позднее.

Кроме того, на фестивале состоится предпремьерный показ документального фильма «Перед потопом», режиссером которого выступил Леонардо ДиКаприо, а музыку для киноленты написали шотландская группа Mogwai и лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор.

Это будет первый публичный музыкальный фестиваль, который пройдет у стен Белого дома. Ранее Обама неоднократно проводил закрытые концерты, так 4 июля текущего года в Белом доме выступали Кендрик Ламар и Жанель Монэ.

Трансляция фестиваля, который состоится 3 октября, будет доступна на сайте Белого дома и на официальной странице резиденции в Facebook. В случае, если фестиваль будет успешным, не исключено, что он будет ежегодным. 

Темы: США, Музыка в мире, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.