Армен Григорян прошелся по думским выборам

Презентация нового альбома «Крематория» «Люди-невидимки» состоялась в столичном клубе «Известия холл»

«Люди-невидимки» - первая концептуальная пластинка группы почти за 20 лет. Понимая это, Армен Григорян и Ко решили сыграть ее на презентации от начала и до конца, что проделывают со своими новыми релизами нечасто. Мало того, проникновение в причудливый мир новой пластинки началось для зрителей еще до концерта. В какой-то момент фоновая музыка в клубе затихла — и из колонок начали доноситься утробные выкликивания Гудвина, тревожная музыка и крики боли.

Дальше больше. Под пущенное в записи интро на сцену вышел Человек-Пингвин, и, с трудом передвигаясь, принялся дразнить почтеннейшую публику. Завсегдатаи «крематорских» концертов легко догадались, что это был участник театрально-цирковой труппы «Высокие Братья», которая сотрудничает с группой не первый год. С каждой следующей песней трюки становились все удивительнее. Чего только стоили воздушная гимнастка и пожарный, который, балансируя на вершине установленной без всякой страховки лестницы, пролез через обруч.

Песня «Веревка и мыло» выманила на сцену суетливых санитаров, которые долго искали себе жертву среди участников группы и, наконец, нашли ее в лице клавишника и скрипача Максима Гусельщикова. Тот упорно сопротивлялся, но на него всё же надели смирительную рубашку и уволокли за кулисы. Освободившееся место за синтезатором занял человек в белом халате, попытавшейся терзать клавиши руками в перчатках.

Все эти забавные мизансцены не были самоцелью. Порою музыкальная составляющая группы уверенно соперничала с самыми безумными трюками. Когда летала по залу воздушная гимнастка, музыкантам в песне «Брунхильда» помогал гитарист группы «Артур Беркут» Игорь Королев. «Слава тебе и хвала!», - совсем по-крематорски поприветствовал дорогого гостя Армен Григорян и признался, что без этого человека альбома не было бы вообще.

В «Свете» Армен Григорян, басист Николай Горшунов и чудесным образом бежавший от санитаров Максим Гусельщиков разыграли забавный полилог по поводу дороговизны эфиров Первого канала и покупки заветной шубы. А «Жизнь» «Крематорий» представил в акустике. Эту грустную версию ставшего популярным радиохита Армен Григорян посвятил непростым дням, связанным с выборами в Госудуму, когда приходится выбирать между «злом и худшим злом». Правда, он тут же добавил, что иногда выбор пролегает «между добром и лучшим добром», но это уже прозвучало как сарказм.

Второе отделение Армен Григорян начал с песни «Зомби», давшей название еще одному знаменитому концептуальному альбому «Крематория». Исполнил ее без гитары, выдал потрясающую энергетику. В «Безобразной Эльзе» он прояанонсировал очередную годовщину «Крематория», спев: «Нам уже 33 — в ноябре исполнится». На «Маленькой девочке» неугомонные «Высокие Братья» запустили в зал мыльные пузыри, а на бис музыканты подарили галерею женских образов, вспомнив «Машу» и «Таню».