Герой обложки «Nevermind» повторил снимок к 25-летию альбома

Фотограф Джон Чеппел повторил знаменитый снимок, украшающий обложку культового альбома Nirvana «Nevermind».

Как пишет New York Post, моделью, а заодно и инициатором фотосессии, стал актер Спенсер Элден. Именно он в четырехмесячном возрасте был снят для обложки альбома Nirvana.

Элден тем самым отметил 25-летие с момента выхода «Nevermind». Как рассказал актер, он хотел сняться полностью обнаженным, однако фотограф уговорил его оставить шорты.

«Этот юбилей важен для меня. Это немного странно быть частью чего-то очень важного, что ты даже не помнишь», - рассказал Элден. По словам актера, снимок для обложки альбома Nirvana занял у всех всего пять минут. Издание пишет, что Элден повторял этот снимок на 15-летие выхода «Nevermind».

Альбом «Nevermind» увидел свет 24 сентября 1991 года. Он включает в себя такие песни Nirvana, как «Smells Like Teen Spirit» и «Come As You Are». Пластинка разошлась тиражом более 30 миллионов копий по всему миру.

Автором оригинальной обложки выступил Кирк Уиддл, который попросил родителей Элдена использовать их ребенка для фотосессии для тогда еще мало кому известной группы. Рыболовный крючок с долларовой банкнотой был добавлен позже при помощи компьютерной графики. Родители Элдена получили 200 долларов за эту фотосессию.