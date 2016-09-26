Гражданская Оборона «Тошнота» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Тошнота», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2015

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбом развенчивает главный миф, касающийся «Гражданской Обороны» - о том, что Егор Летов толком не умел ни играть, ни петь. Известно, насколько щепетильно он относился к качеству звучания своих песен, делая для многих их них зачастую по десятку дублей. Иногда его не устаивало качество целых альбомов — и тогда появлялись вот такие вот сборники.

«Тошнота» - компиляция из переписанных заново песен с дисков «Все идет по плану», «Так закалялась сталь» и «Боевой стимул». Изменения вносились не очень значительные: где-то переписали вокал, переделали гитарное сило или добавили ревер. Пикатность этой записи придает чтение стихов, а также тот факт, что заглавная песня альбома в сет-листе отсутствует. Подобное, вспомним, проделывали: «Аквариум» на «Песках Петербурга», «Адаптация» в «Колесе истории» и «Ногу Свело!» в «Каллах».

Материал из «Тошноты» давно разобран на цитаты. Достаточно вспомнить «а небо все точное такое же, как если бы ты не продался» и «солдатами не рождаются — солдатами умирают». Многие из этих песен игрались «Гражданской Обороной» на концертах даже в поздний период, а «Никто не хотел умирать» была возрождена меньше, чем за год до смерти Егора Летова и пророчески исполнена им на последнем концерте в Екатеринбурге в феврале 2008 года!

Другие исполнители тоже с удовольствием перепевали эти песни. Порою получалось весьма неожиданно. «Запрещенные барабанщики» и Граф Хортица переделали «Кто сильнее — тот и прав» в духе блатняка Аркадия «Северного». А арт-проект «Дореволюціонный Совѣтчикъ» переиначил «Харакири» в духе Серебряного века:

Бѣлинскій преставился на вашемъ вѣку,

Прудонъ преставился на вашемъ вѣку,

Кропоткинъ преставился на вашемъ вѣку,

А вы пребываете такимъ же парвеню...

Бонусом так же, как и в переиздании от «Мистерии Звука» идет концертник «Свет и стулья» (за вычетом «Эй, брат любер», по поводу которой не удалось договориться о правах). Буклет немного расширен за счет текстов песен оттуда. Трогательно выглядит «Все одет по плану», слова которой обрываются в напечатанном виде в том же месте, что и на записи, а последние две строчки как бы растворяются на черном фоне.